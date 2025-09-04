Huizenprijzen in Utrecht stijgen sneller dan andere grote steden

De huizenprijzen in gemeente Utrecht zijn het afgelopen jaar met 10,4 procent gestegen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van 4 september. Vorig jaar was dat nog 15,2 procent. De gemiddelde huizenprijs in de stad is nu 542.000 euro. In vergelijking met andere grote steden stijgen de prijzen in Utrecht het hardst.

De huizenprijzen zijn niet alleen in Utrecht, maar in alle Nederlandse gemeenten gestegen. Het landelijk gemiddelde ligt volgens de laatste meting op 9,7 procent stijging. Utrecht is de enige grote stad die daar bovenuit komt. In Amsterdam stegen de prijzen met 4,3 procent, in Den Haag met 9,7 procent en in Rotterdam met 8,7 procent.

Alhoewel het percentage in Utrecht gemiddeld hoger ligt dan dat van het Nederlandse gemiddelde, is dit verschil kleiner geworden. Vorig jaar stegen de Utrechtse prijzen met 15,2 procent, terwijl het Nederlandse gemiddelde toen nog op 8,7 procent lag.