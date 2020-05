Huurders die vorig jaar Huurteam Utrecht inschakelden betaalden gemiddeld 339 euro te veel

Utrechtse huurders die in 2019 de hulp van Huurteam Utrecht hebben ingeschakeld, betaalden gemiddeld 339 euro te veel, blijkt uit cijfers van de organisatie. Daarnaast zijn op 21 adressen waar de organisatie een huurprijscontrole deed gevallen van intimidatie en bedreiging geregistreerd.

Huurteam Utrecht deed vorig jaar bij 606 huurders op de particuliere markt een huurprijscontrole, waaruit bleek dat huurders gemiddeld 339 euro per maand te veel betaalden. Daarnaast werden 32 gevallen van intimidatie en bedreiging geregistreerd op 21 unieke adressen. Ook zijn in 2019 nog 15 meldingen gedaan van intimidatie en bedreiging die in 2018 plaatsvond.

Huurteam Utrecht helpt huurders die vermoeden dat ze te veel betalen voor hun huis met controles van huurprijzen. Daarnaast is er ondersteuning voor huurders die te maken hebben met achterstallig onderhoud, verkeerd betaalde servicekosten en ongeldige bepaling in huurcontracten. In totaal is vorig jaar door de organisatie 556.569 euro aan onterecht betaalde kosten vastgesteld.