Huurprijzen tijdelijke wooncontainers Utrecht aangepast; raad stelt schriftelijke vragen

Verschillende politieke partijen willen van het college van B&W opheldering over de hoogte van de huurprijzen van de tijdelijke containerwoningen aan de Pagelaan in Utrecht. De studio’s van 27 vierkante meter gingen recent de verhuur in en zouden maandelijks 947 euro gaan kosten, de kamers van 12 vierkante meter moesten 420 euro per maand opleveren. Kort na de berichtgeving op DUIC zijn de prijzen aangepast omdat deze niet in lijn waren met het woningwaarderingsstelsel.

Er is een flinke woningnood in Utrecht, daarom moeten er naast permanente woningen ook tijdelijke huizen komen. Dit soort woningen komen op plekken waar bijvoorbeeld de woonomgeving niet voldoet aan de geluidseisen voor permanente woningbouw, zoals op de Pagelaan. Met enige vertraging worden binnenkort de eerste tijdelijke woningbouwprojecten opgeleverd.

DUIC berichtte vorige week over de containerwoningen aan de Pagelaan die in de verhuur waren gegaan. Vastgoedbeheerder en verhuurder Gapph bood de studio’s van 27 vierkante meter voor 947 euro aan. Dat is een all-in-prijs, inclusief servicekosten zoals internet en meubels. Het gaat om tijdelijke huur, van maximaal vijf jaar. Kamers van 12 vierkante meter moesten 420 euro per maand gaan kosten.

Verschillende fracties vinden dit bedrag te hoog en vragen daarom om opheldering bij het college. Rick van der Zweth van de PvdA wil onder meer weten van het college hoe deze huurprijs is opgebouwd, of het college meent dat dit soort prijzen passen bij betaalbare woningbouw en of het concept van een gemeubileerde woningen wel past bij de doelgroep. Ook partijen D66, GroenLinks, ChristenUnie, Utrecht Solidair, Student en Starter, UtrechtNu! en Stadsbelang Utrecht stellen de vragen.

Prijzen aangepast

In de loop van vandaag werd echter duidelijk dat de woningprijzen aangepast zijn. De ontwikkelaar laat weten dat de prijzen niet in lijn waren met het nieuwe woningwaarderingsstelsel, dat sinds 1 juli van kracht is. De studio’s worden nu aangeboden voor 867 euro (waarvan 165 euro servicekosten en meubilering) en de kamers voor 561 euro (waarvan 120 euro servicekosten en meubilering).

Befu-terrein

Net zoals aan de Pagelaan komen op het Befu-terrein ook tijdelijke woningen. Die zijn inmiddels ook al te vinden op Woningnet en worden verhuurd door corporatie Woonin. Hier is bijvoorbeeld te zien dat een tweekamerwoning van 43 vierkante meter 702,93 euro gaat kosten, waarvan 52,50 euro servicekosten zijn. Een driekamerwoning van 67 vierkante meter gaat daar 908,16 euro kosten waarvan 55,50 euro servicekosten.