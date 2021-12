Jaren ’30 woning in Buiten Wittevrouwen in Utrecht? Vraagprijs 1.150.000 euro

Dat de huizenprijzen flink stijgen is ondertussen geen geheim meer, maar een rijtjeshuis in Utrecht voor 1.150.000 euro blijft een hoop geld. Voor dat geld staat de jaren ’30 woning wel in het populaire Buiten Wittevrouwen en krijg je 129 vierkante meter.

De gemiddelde verkoopprijs van woningen in Utrecht wordt steeds hoger. In 2019 was het nog 379.770 euro en vorig jaar steeds dat al naar 405.791 euro. Ook afgelopen maanden blijven de huizenprijzen stijgen.

De gemiddelde verkoopprijs per vierkante meter ligt in de buurt Buiten Wittevrouwen op zo’n 5.424 euro. De woning die nu te koop staat in de Van Lidth de Jeudestraat gaat daar met 8.915 euro flink overheen. Het huis lijkt er dan ook prima uit te zien, heeft vijf slaapkamers, zonnepanelen, energielabel C, een tuin en ligt in een mooie buurt dichtbij het centrum. De vraagprijs van zo’n woning ligt dus op 1.150.000 euro.

De woning vanbinnen bekijken? Dat kan hier.