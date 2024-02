Jongeren uit de buurt krijgen voorrang voor nieuwe woningen van Woonin in het Utrechtse Zuilen

Woningbouwcorporatie Woonin gaat zorgen voor 54 nieuwe woningen in het Utrechtse Zuilen. Jongeren uit die buurt krijgen voorrang bij de toewijzing van een deel van de woningen, zodat jongeren die het huis uit willen de kans krijgen om in hun eigen buurt te blijven.

De woningen komen in een bestaand complex aan de Burgemeester Norbruislaan, dat gebouwd is in 1959 en aan vernieuwing toe is. In het gebouw zitten nu 81 appartementen, maar dat worden er straks 135.

Jongeren uit Zuilen krijgen voorrang voor een deel van de woningen, zodat ze dicht bij familie en vrienden kunnen blijven wonen. In de huisvestingsverordening van de gemeente Utrecht zijn voorrangsregels opgenomen voor meerdere groepen, waaronder jongeren die binding hebben met de betreffende wijk.

Splitsen

Woonin wil meer woningen creëren door de huidige appartementen te splitsen en op de bovenste laag woningen bij te bouwen. De 27 woningen op de begane grond en eerste verdieping worden gesplitst in 53 appartementen met twee tot vier kamers.

Ook komen er woningen op de tweede en derde verdieping en in de onderste woonlaag, waar nu nog bergingen zijn. De tuinen worden verkleind en krijgen nieuwe bergingen. Op de bovenste laag van het gebouw komen 27 woningen, waar nu zolderbergingen zijn.

Kleinere appartementen

Woonin kiest ervoor om kleinere appartementen te bouwen, omdat de woningbouwcorporatie in Zuilen nu juist veel grote woningen heeft, terwijl er behoefte is aan woningen voor kleine huishoudens. Door de splitsing van de woningen worden ook de huidige badkamers, keukens en toiletten vervangen. Verder is extra isolatie nodig en worden de woningen gasloos. Het energielabel is nu gemiddeld E en moet A++ worden.

Bewoners

Woonin heeft de bewoners van het complex in 2023 gevraagd naar hun mening over de plannen. De bewoners van de maisonnettewoningen kunnen na de verbouwing niet terug naar hun huis, omdat die gesplitst worden. Zij hebben urgentie gekregen voor een nieuwe sociale huurwoning.

De bewoners van de etages konden kiezen tussen met urgentie reageren op een andere sociale huurwoning of terugkeren na de verbouwing. De bewoners die ervoor kozen om te blijven, wonen nu tijdelijk in een wisselwoning. De werkzaamheden moeten komende zomer beginnen.