Kamernet: prijs studentenkamer in Utrecht nauwelijks gestegen

De gemiddelde prijs voor een studentenkamer in Utrecht is in vergelijking met een jaar geleden nauwelijks gestegen. Uit de nieuwe cijfers van Kamernet, over het tweede kwartaal van dit jaar, blijkt dat het gaat om een stijging van 0,6 procent. De gemiddelde prijs voor een kamer op Kamernet is nu 704 euro.

Met nog een kleine anderhalve week tot de start van het nieuwe collegejaar, vergeleek verhuurplatform Kamernet de huurprijzen van kamers in het tweede kwartaal van dit jaar met die van dezelfde maanden in 2024.

De stijging is nog geen één procent. Vorig kwartaal ging het nog om een stijging van 1,4 procent. Verder staat Utrecht niet langer op de tweede plek van duurste steden, zoals een aantal maanden nog wel het geval was. Utrecht staat nu op de vierde plek.

351 euro

Kamernet analyseerde de gegevens van in totaal 14.619 kamers die het afgelopen jaar op het platform werden aangeboden in 18 Nederlandse studentensteden. Gegevens van woningcorporaties, zoals de SSH, zijn bijvoorbeeld niet meegenomen in de rapportage.

De kamerprijzen stegen het hardst in Nijmegen (ruim 24 procent) en Tilburg (23 procent). Daar betalen huurders respectievelijk gemiddeld 635 euro en 535 euro voor een kamer.

Amsterdam blijft de duurste stad voor studenten met een gemiddelde huurprijs van 945 euro per maand. Enschede is nog steeds de goedkoopste met gemiddeld 351 euro per maand.