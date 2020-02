Kwetsbare wijken in Nederland gaan achteruit; Utrechtse aanpak voorbeeld voor anderen

Het gaat slechter in Nederlandse kwetsbare wijken en ook in Utrecht zijn de problemen groot. In de gemeente Utrecht is echter wel een stap in de goede richting gezet. Dat staat in het rapport Veerkracht in het corporatiebezit van Aedes, een koepel van woningcorporaties.

De leefbaarheid in buurten met veel sociale huurwoningen gaat harder achteruit. Mensen voelen zich onveiliger, de overlast neemt toe en dat maakt de oplossingen complexer. Volgens het rapport staan veel buurten op het punt te veranderen in probleemgebieden als er niet ingegrepen wordt.

Het aantal kwetsbare groepen, zoals bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een licht verstandelijke beperking en met psychiatrische problemen, neemt fors toe. Steeds meer mensen met uiteenlopende sociale problemen wonen samen in dezelfde wijk en dit zou vragen om een integrale aanpak.

Ook in Utrecht zijn er stevige problemen, maar de stad wordt wel genoemd als een voorbeeld waar al veranderingen in gang zijn gezet. Er werd eind 2018 onderzoek gedaan naar de wijken en in de Domstad is daar vervolg aan gegeven. De lokale partijen in de stad hebben de situatie erkend en een pakket aan oplossingen verzorgd.

Speerpunten

“De verschillende partijen hebben sindsdien niet stilgezeten en meerdere bouwstenen ontwikkeld om dit probleem gezamenlijk aan te pakken”, is te lezen in het rapport. “De speerpunten: meer gemengde wijken, meer betaalbare sociale huurwoningen en meer aandacht voor bijzondere doelgroepen.”

Er zijn in Utrecht een beperkt aantal wijken met een hoge concentratie aan sociale huurwoningen waar de leefbaarheid onder druk staat.

Bijeenkomsten

Er zijn een aantal drukbezochte bijeenkomsten met politici, corporaties, ambtenaren en zorginstellingen geweest. De situatie in Utrecht werd verschillend geduid – afhankelijk van politieke kleur – maar heeft volgens het rapport uiteindelijk wel tot een duidelijke en eenduidige probleemanalyse geleid. “Met een integrale aanpak als gevolg: een stadsakkoord, een hernieuwde woonvisie en een Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare doelgroepen.”

De intentie is in ieder geval helder om te werken aan veerkrachtige buurten, maar in de praktijk vraagt dit nog wel de nodige uitwerking. “Het moet niet blijven bij een intentie, de samenwerking vraagt om een zekere vorm van wederkerigheid en men wil elkaar aan kunnen spreken op het niet nakomen van afspraken.”

Lees meer over de samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties én beleggers in de stad om de woningmarkt in balans te brengen in dit verhaal: Wat betekenen de plannen en hoe wil Utrecht dit voor elkaar boksen?