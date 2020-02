Leeftijd om studentenwoning te huren bij SSH aangescherpt

SSH gaat de doorstroming voor studenten bevorderen door de leeftijd in contracten aan te scherpen. De SSH gaat kleine zelfstandige woningen alleen nog aan studenten en jongeren tot en met 27 jaar verhuren en voor een maximale periode van 5 jaar.

De SSH voert het jongerencontract op 1 juni van dit jaar in. Voor de huidige huurders van SSH-woningen verandert er niets: hun huurcontract blijft gewoon geldig.

De studentenverhuurder verhuurt op dit moment een deel van haar woningen aan mensen die geen student meer zijn. Sommigen blijven hier een flinke tijd wonen waardoor er steeds minder doorstroming is. Eerder voerde SSH al campuscontracten in voor woningen waar je alleen maar kan wonen tijdens een studie.

Net afgestudeerden

Maar per 1 juni 2020 is het alleen nog maar mogelijk om een huis bij SSH te huren als je 27 jaar of jonger bent en is het contract maximaal 5 jaar. Ook net afgestudeerden kunnen dit contract afsluiten, omdat het voor hen lastig kan zijn om een vrije sector huurwoning te kunnen ophoesten of om een hypotheek te kunnen afsluiten voor een koopwoning. Bovendien maken de lange wachtlijsten het moeilijk om een sociale huurwoning te vinden.

Rob Donninger, directeur bestuurder bij de SSH, reageert: “Met het invoeren van jongerencontracten zorgen we voor doorstroming op de woningmarkt, in het bijzonder voor studenten en jongeren. Wanneer het contract van een jongere na vijf jaar afloopt, maakt hij of zij plaats voor een nieuwe huurder in de leeftijd tot en met 27 jaar.”

Naast de invoering van het jongerencontract is het volgens Donninger van belang om te zorgen voor voldoende beschikbare woningen. “Daarom heeft het toevoegen van kamers en kleine zelfstandige woningen onze prioriteit.”