Leidsche Rijn Centrum bouwt door: weer honderden woningen aangekondigd

Er is veel behoefte aan woningen in Utrecht en op sommige plekken in de stad wordt nog veel gebouwd, zoals in Leidsche Rijn Centrum en het naastgelegen Leeuwesteyn. Zo werd deze week bekend dat het project Roots 220 woningen krijgt en Familistère 122 appartementen. Beide liggen in het centrum van Leidsche Rijn.

Bijna alle nieuwbouwprojecten in Leidsche Rijn Centrum promoten tegenwoordig de woningen als zeer duurzaam. Zo ook bij Roots waar in totaal 220 studio’s, eengezinswoningen en villa-appartementen verrijzen, die worden gebouwd met een houten casco.

Alle appartementsgebouwen beschikken over overdekte fietsenstallingen en voor het parkeren van auto’s zijn twee ondergrondse garages gecreëerd. Bij Roots speelt de buitenruimte een belangrijke rol, daarom komen er collectieve binnentuinen en pergola’s.

Wouter Disseldorp, Conceptontwikkelaar bij VORM vertelt over het project: “De eerste strategie die we hanteren in dit plan is ‘benut van het beschikbare’. Dit komt tot uitdrukking in de toepassing van hergebruik van hout en kunststoffen uit kliko’s en kratten uit Utrecht, voor inrichtingselementen van de binnentuin.” De woningen worden energieneutraal en er komen groene daken.

Projectontwikkelaar VORM, Paul de Ruiter Architects, WE architecten, EVA architecten en ZUS zijn verantwoordelijk voor Roots. De verkoop van de woningen start in 2022 en de oplevering staat gepland in 2024.

Familistère

Deze week is ook bekend geworden dat SBB en Coltavast 122 middeldure appartementen gaan bouwen in Leidsche Rijn Centrum. Centraal in het plan staat het gemeenschappelijke, overdekte atrium, dat bewoners moet stimuleren tot ontmoeting, community, tuinieren en beweging.

De inspiratiebron voor dit project is de Familistère in het Franse Guise: een voorbeeld van collectief wonen uit de 19e eeuw, gebouwd door Jean-Baptiste Andre Godin

Okra landschapsarchitecten ontwierp een plan om, naast het gedeelde groen in het atrium, een natuurdak aan te leggen: een plek voor de natuur en biodiversiteit. Het gehele dak is groen, met 100 procent inheemse plantensoorten, een insectenhotel en nestlocaties. Regenwater wordt opgevangen door het groene dak en retentiekratten. Een deel van dit water wordt gebruikt om de planten in het atrium water te geven, om het regenwater zo efficiënt mogelijk in te zetten. De bouw moet over ongeveer twee jaar starten.