Leidsche Rijn Centrum krijgt complex met 150 huurwoningen voor 55-plussers

In het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn Centrum komt een appartementencomplex met 150 huurwoningen voor 55-plussers. De bouw van het complex op bouwkavel E5 begint volgens ontwikkelaar Dura Vermeer naar verwachting eind 2022.

Het complex ‘Legends’ wordt ingericht met het idee om ‘te bewegen en te ontmoeten’, bijvoorbeeld in de gemeenschappelijke ruimtes waar leestafels en zithoeken komen of in de activiteitenruimten of de binnentuin die is ontworpen door landschapsarchitect Karres en Brands.

Van de 150 woningen vallen er 50 in de categorie sociale huur, 50 in de categorie middenhuur en 50 in de vrije sector huur. De woningen zijn duurzaam, energiezuinig en voorzien van gezonde ventilatie. Ook kunnen de woningen worden aangepast als de behoeften van de bewoners veranderen, bijvoorbeeld omdat ze andere zorg nodig hebben.

Vitaal ouder worden

“Jong blijven en vitaal ouder worden, het komt samen in het appartementencomplex”, zegt Marijke Nas van Dura Vermeer. “Een fijne plek voor een doelgroep die in een stedelijke omgeving zinvol actief wil blijven met behoud van eigen regie. In een veranderende woningmarkt voor ouderen leveren wij met deze ontwikkeling een belangrijke bijdrage voor de stad Utrecht.”

Wethouder Klaas Verschuure wijst ook op een bijkomend effect van het complex voor 55-plussers. “Zodra de kinderen het ouderlijk nest hebben verlaten, gaan veel mensen een nieuwe levensfase in. De mensen die in Legends komen wonen, laten waarschijnlijk een woning achter waar bijvoorbeeld weer een jong stel in kan trekken. Zij laten op hun beurt óók weer iets achter waardoor starters de woningmarkt kunnen betreden. Zo komt de woningmarkt op een natuurlijke manier in beweging. Daarom bouwen we in Utrecht voor verschillende groepen mensen, zodat iedereen een plek kan krijgen.”