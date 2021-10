Lunetten is ondergewaardeerd. De meest groene wijk van Utrecht!

Lunetten is misschien wel een van de meest onderschatte en ondergewaardeerde wijken van Utrecht. Lunetten, dat is ver toch? Burgerlijk is het ook vooral. Zeker niet hip. Maar Lunetten is niet ver!

Mensen die vaak vanuit Lunetten naar het centrum fietsen, weten dat het helemaal niet zo ver is. Met nog geen tien minuten fietsen sta je in de oude binnenstad van Utrecht. Binnen vijf minuten ben je op Rotsoord. Rotsoord is op dit moment misschien wel het hipste stukje van Utrecht. Er zitten meerdere goede restaurants en er zijn allerlei gezellige plekken om wat met vrienden te drinken. De grootste blikvanger van Rotsoord is toch wel de prachtige watertoren, die een wijnbar én het mooiste restaurant van Utrecht herbergt.

Lunetten is groen

Wat Lunetten echt bijzonder maakt, is het groen. Je kunt hier prachtige lunchwandelingen maken, waarbij je je eerder in een natuurgebied waant dan in een grote stad. Wellicht kom je de ijsvogel tegen als je het fraaie Beatrixpark in loopt. De forten in Lunetten worden binnenkort zelfs Werelderfgoed. Utrecht is soms best ‘stenig’. We zoeken steeds meer de natuur op en worden blij van groen. Als je jong bent wil je dichtbij de levendigheid van het centrum wonen, maar we zijn ook gaan beseffen dat een groene omgeving prettig wonen is.

Houd je van fietsen? Ook dan is Lunetten jouw wijk! Je fietst vanuit hier zo de natuur in, die aan de oostkant van Utrecht op zijn fraaist is. In 10 minuten ben je bijvoorbeeld al in het leuke Rhijnauwen. En verderop zijn er prachtige fietsroutes door de bossen van de Utrechtse Heuvelrug.

Goede bereikbaarheid

Voor autobezitters is Lunetten ook ideaal. Bijna nergens in Utrecht is er nog vrij parkeren, laat staan dat er dan ook nog voldoende plek is. Hier wel! Zodoende kunnen jij en je bezoek altijd de auto kwijt in ruime parkeervakken. Je rijdt vanaf Lunetten bovendien zo de A12, Waterlinieweg en A27/A28 op.

Trotse bewoners

Bewoners van Lunetten zijn trots op hun wijk en wonen er graag. Zij wonen gemiddeld langer in hun woning dan inwoners van andere wijken. Het enige waar de mensen in de wijk voorheen nog weleens over klaagden was het gebrek aan voorzieningen zoals leuke horeca. Maar met de komst van Op Zuid en de ontwikkelingen bij Rotsoord is dat meer dan goed gemaakt. Ook Down Under, een strandtent met recreatiemogelijkheden, vind je op slechts 5 minuten fietsen.

Lunetten is een wijk vol ambitie en was bij de bouw al vooruitstrevend. Kleinschaligheid was bij de realisatie van belang. In stedenbouwkundige termen noemen ze Lunetten ook wel de ‘Bloemkoolwijk’ Dit omdat het opgebouwd is uit allemaal kleinschalige buurtjes. De sociale cohesie is hierbij heel belangrijk. Er zijn veel woonerven en er is veel groen. Lunetten is ook een betrokken wijk. Verschillende werkgroepen hebben samen een Roadmap & Cartoon gemaakt om weer te geven wat de plannen zijn voor de meest duurzame wijk van Utrecht.

Lunetten saai? Wel nee, je woont er heerlijk!

In plaats van massaal in de rij te gaan staan voor kleine huizen in het centrum van Utrecht, omdat je niet als saai bestempeld wilt worden, zou ik kiezen voor Lunetten. Lunetten heeft alles en je koopt toch net wat meer ruimte. Vooral het groen is wat de wijk zo aantrekkelijk maakt. De appartementen en woningen hebben vaak ook nog een grote berging, voldoende parkeergelegenheid en het is goed bereikbaar. Je bent zo in het groen. Dus in je lunchpauze kun je met je racefiets een mooi rondje maken of te voet een fijne wandeling. Er zijn genoeg plekken om aan het water te genieten van je vrije tijd en je bent zo in de stad. Dus voeg Lunetten maar snel toe aan jouw zoekprofiel en vind als starter, maar ook als gezin of doorstarter, jouw droomwoning in deze wijk!

Wil jij hier wonen? Wij hebben een heel tof appartement aan de Wageningseberg en een aan de Henegouwen. Op zoek naar een leuk huis? Houd ons aanbod in de gaten.