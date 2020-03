Appartementen en villa’s in centrum van Utrecht gaan in de verkoop

De verkoop van de 7 villa’s en 21 appartement in het hartje van Utrecht start over een paar weken. De woningen komen aan het Vrouwjuttenhof tussen de Lange Nieuwstraat en de Oudegracht.

De woningen komen op de plaats van het gebouw Bleijenburg van zorginstelling Altrecht. De instelling wil panden afstoten, zo is het Woudagebouw al eerder omgebouwd tot woningen.

Het project heet The New U en de appartementen variëren in prijs van 430.000 euro tot 790.000 euro. Voor de goedkoopste villa moet 965.000 euro worden betaald en de duurste kost 1.180.000 euro.

Volgens de projectontwikkelaar worden zowel de Stadsvilla’s als de appartementen ‘tot in de puntjes afgewerkt en zijn ze van alle gemakken voorzien’. “Extra energiezuinig en uiteraard gasloos.” Onder het gebouw komt een parkeergarage waar bewoners hun auto kwijt kunnen.

(Tekst loopt door onder afbeeldingen)

Toegankelijk

Wethouder Klaas Verschuure zei eerder dat het plan in overleg met omwonenden is gemaakt. “Met deze plannen wordt het gebied ook wat toegankelijker. Het is een mooi deel van de binnenstad waar je niet zo snel komt.”

Het plan zorgt voor een nieuwe verbinding voor voetgangers en fietsers tussen de Vrouwjuttenstraat en de Agnietenstraat.

De verkoop van de woningen start halverwege april. Voordat de bouw deze zomer kan beginnen moet eerst het bestaande pand worden gesloopt. In de zomer van 2022 wordt de oplevering verwacht.