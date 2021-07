Meer dan 20 procent van woningzoekers in Utrecht geeft huizenjacht op vanwege hectische markt

Zo’n 22 procent van de mensen die in Utrecht een woning zoekt, geeft de zoektocht op vanwege de hectiek op de huizenmarkt. Dat blijkt uit de nieuwe kwartaalrapportage van Brecheisen Makelaars. “De woningmarkt lijkt op dit moment sterk op het chaotische verkeer van Bangkok. Je neemt door de hectiek een verkeerde afslag en komt op locaties uit waar je bedoeling niet lag.”

Op 248 te koop staande woningen in Utrecht en 26 in Vleuten/De Meern zijn er 37.000 zoekers, stelt Brecheisen in het rapport. “Stel dat 30 procent van de zoekers bereid is fors te overbieden, dan nog buitelen ruim 12.000 potentiële kopers over elkaar om één van die circa 300 te koop staande woningen in de regio Utrecht te bemachtigen”, zegt algemeen directeur Marcel Arendsen. “Het is een scenario dat nog lange tijd zal doorzetten en dat wordt gedreven door de ‘Fear Of Missing Out’.”

In een jaar tijd stegen de woningprijzen volgens Brecheisen met gemiddeld zo’n 70.000 euro. Dat is waarschijnlijk de grootste stijging in de geschiedenis van de koopwoningmarkt. Het lage aantal te koop staande woningen stimuleert volgens het rapport dat gevoel van ‘Fear of Missing Out’: huizenkopers gaan nog meer overbieden omdat ze bang zijn anders achter het net te vissen.

Duurder

Bestaande woningen in Utrecht zijn gemiddeld zo’n 18 tot 31 procent duurder dan een jaar eerder. In Leidsche Rijn is de prijsstijging met 31 procent het hoogst. In Vleuten/De Meern gaat het om een stijging van 27 procent en in de rest van Utrecht om gemiddeld 18 procent. Brecheisen verwacht dat de stijging de rest van dit jaar nog doorzet, met gemiddeld 1 procent per maand.

Ook buiten de stad zijn prijsstijgingen zichtbaar. Dat heeft er vermoedelijk mee te maken dat huishoudens de stad verlaten omdat er te weinig betaalbare woningen zijn. Ze vertrekken naar plaatsen in de regio, waardoor de huizenprijzen ook daar stijgen. Het gebied waarin kopers en huis zoeken wordt bovendien steeds groter, doordat mensen door corona steeds meer thuis kunnen werken en dus niet per se dicht bij hun werk hoeven te wonen.

Aanbod

Aan de aanbodkant is een verschuiving te zien. Voor het eerst in dik een jaar daalt de beschikbare woningvoorraad in Utrecht gemiddeld niet verder. In de stadsdelen Noord en Zuid steeg het aanbod zelfs met 15 procent. Het aanbod in het centrum en West daalde met respectievelijk 5 en 11 procent. Er is volgens Brecheisen sprake van stabilisatie; de absolute bodem lijkt bereikt. Nog een jaar met een grote daling van het aantal te koop staande woningen is volgens het rapport niet aannemelijk.

In Vleuten De Meern en Leidsche Rijn is het aanbod in het tweede kwartaal van dit jaar flink toegenomen. In Vleuten/De Meern gaat het om een stijging van 30 procent en in Leidsche Rijn met 44 procent. Absolute aantallen zetten die percentages in perspectief: in Vleuten/De Meern en Leidsche Rijn gaat het respectievelijk om 26 en 23 woningen meer op de markt.

Looptijd

Ook de looptijd heeft nog niet de maximale snelheid bereikt, blijkt uit het rapport. De snelheid in de meeste stadsdelen loopt op tot onder de twintig dagen. In Vleuten/De Meern en Leidsche Rijn is het gevolg van het lage aanbod en de grote vraag dat de looptijd al ruim een jaar gemiddeld negentien tot twintig dagen is.

“Het forse aantal zeer snelle transacties in combinatie met het hoge prijsniveau zorgen er juist voor dat de krapte-indicator weer een beetje daalt”, concludeert Brecheisen over de Utrechtse huizenmarkt. “De blijvend grote verhuiswens in combinatie met een nog immer beperkt aanbod doet vermoeden dat hier aankomende kwartalen weinig verandering in zal komen.”