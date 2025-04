Meer Utrechtse woningen te koop; prijsstijging vlakt af

In het eerste kwartaal van 2025 stonden er in Utrecht iets meer woningen te koop dan in het kwartaal ervoor. Ook de huizenprijzen stegen minder hard. Dit komt doordat kopers vaker kiezen voor kleinere – en dus goedkopere – woningen. Dat blijkt uit de woningmarktrapportage van Brecheisen Makelaars.

De ontwikkeling van het woningaanbod verschilt sterk per wijk. Vooral ten noorden van het centrum nam het aantal te koop staande woningen fors toe: het aanbod steeg met maar liefst 74 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Volgens Brecheisen komt dat doordat in deze wijken veel voormalige huurwoningen op de markt kwamen.

Ook in Vleuten-De Meern steeg het aanbod flink, met 51 procent. In Leidsche Rijn was de stijging beperkter (9 procent). In het centrum en de zuidelijk gelegen wijken steeg het aanbod nauwelijks.

Prijzen stijgen nauwelijks

Brecheisen volgt de prijsontwikkelingen in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn apart. In de rest van de stad daalde de gemiddelde verkoopprijs met 2 procent naar 521.300 euro. Dit komt doordat meer mensen kleinere woningen kopen. De prijs per vierkante meter steeg wél: van 6.634 naar 6.756 euro.

In Leidsche Rijn was eenzelfde beeld zichtbaar: de gemiddelde verkoopprijs daalde licht naar 686.100 euro, terwijl de prijs per vierkante meter steeg naar 6.108 euro.

In Vleuten-De Meern stegen zowel de gemiddelde woningprijs als de prijs per vierkante meter. Een woning kostte er gemiddeld 687.100 euro; de vierkante meterprijs bedroeg 5.408 euro.

Overbieden nog steeds de norm

Huizenkopers bieden nog steeds fors boven de vraagprijs. In de regio Utrecht wordt gemiddeld 12,8 procent méér betaald dan gevraagd. “Al met al kan men wel zeggen dat men als nooit tevoren aan het overbieden is bij de aankoop van een bestaande woning”, schrijft Brecheisen Makelaars.

Verhuizen naar andere woonplaats

De aanhoudende krapte zorgt ervoor dat steeds meer mensen buiten de stad op zoek gaan naar een woning. Volgens Brecheisen wijken huizenkopers uit naar onder meer Vleuten, De Meern, Zeist, IJsselstein en zelfs Amersfoort.