Meergezinswoningen, rijtjeshuizen en vrijstaande woningen; zulke huizen staan er in Utrecht

Ruim 57 procent van alle huizen in Utrecht was op 1 januari 2021 een zogenoemde meergezinswoning. Dit zijn bijvoorbeeld huizen in een appartementencomplex, maar ook boven- en benedenwoningen. In diezelfde periode bedroeg het aantal rijtjeshuizen in de gemeente net geen 40 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS heeft onderscheid gemaakt in vier type huizen; meergezinswoningen, rijtjeswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Op 1 januari 2021 stonden er in Utrecht in totaal 159.671 huizen (inmiddels zijn dat er 162.450). 57,2 procent hiervan was een meergezinswoning. 39,5 procent van de woningvoorraad was een rijtjeshuis, 1,7 procent een twee-onder-een-kapwoning en 1,6 was een vrijstaande woning.

In heel Nederland stonden er op 1 januari vorig jaar net geen 8 miljoen woningen. Hiervan was het merendeel (42 procent) een rijtjeshuis, gevolgd door een meergezinswoning (36 procent). 13 procent van alle huizen in Nederland was begin 2021 een vrijstaande woning en 9 procent was een twee-onder-een-kapwoning.

Grote steden

Ook in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is de verdeling in het type woningen anders dan in Utrecht. Zo is in de hoofdstad maar liefst 87,9 procent een meergezinswoning en 11 procent een rijtjeshuis. In Rotterdam is 74,5 procent een meergezinswoning en 23 procent een rijtjeswoning, en in Den Haag is 78,8 procent een meergezinswoning en 19,1 procent een rijtjeshuis.