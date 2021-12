Miljoenensubsidie uit Europa voor verduurzamen van flats in Kanaleneiland en Overvecht

Utrecht heeft 4 miljoen euro Europese subsidie gekregen voor het renoveren en energiezuiniger maken van flats in de wijken Overvecht en Kanaleneiland. Het geld wordt gebruikt voor het renoveren van 500 tot 1.000 woningen.

De flats die gerenoveerd moeten worden, werden gebouwd in de jaren 60 en staan in Overvecht en Kanaleneiland. Doel is om de gebouwen energieneutraal te maken of er zelfs voor te zorgen dat de flats meer energie opleveren dan er gebruikt wordt.

Voor het renoveren worden geprefabriceerde bouwdelen gebruikt, die op locatie kunnen worden samengevoegd. Voordeel daarvan is dat deze manier van werken grootschalig kan worden toegepast bij de flats.

Bewoners van Overvecht en Kanaleneiland hebben zelf ook een belangrijke rol in het project. Ze kunnen meedenken over de renovatie en er zijn binnen het project leerwerk- en arbeidsplaatsen voor jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Waar mogelijk wordt ook personeel uit de wijken zelf ingezet.

Eerder werd al een flat aan de Henriëttedreef in Overvecht op dezelfde manier gerenoveerd. Hiermee is volgens de organisatie aangetoond dat het mogelijk is om hoogbouwflats energieleverend te maken. Dat moet de renovatie van andere flats in de wijken dus ook gaan opleveren.

Europese Green Deal

De subsidie komt uit het potje van de Europese Green Deal voor het ARV-project, dat zich richt op het verduurzamen van woongebouwen. Andere Europese steden die meedoen aan het ARV-project zijn onder meer Oslo (Noorwegen), Palma de Mallorca (Spanje), Sonderborg (Denemarken), Karviná (Tsjechië) en Trento (Italië).

De naam ARV-project is afgeleid van het Noorse woord ‘arv’ dat ‘nalatenschap’ betekent. De Europese subsidie voor het hele project is 20 miljoen euro.