Mitros gaat bijna duizend woningen in Overvecht-Zuid opknappen: ‘Identiteit van het buurtje versterken’

Woningcorporatie Mitros gaat bijna duizend woningen in Overvecht-Zuid opknappen. De eengezinswoningen, die staan tussen het spoor en de Einsteindreef, worden gerenoveerd en verduurzaamd.

De huizen worden aan de buiten- en de binnenkant flink onder handen genomen. De kwaliteit van een eengezinswoningen is volgens Mitros ‘matig tot redelijk’. Het gaat om huizen met twee bouwlagen en een plat dak, die gebouwd zijn tussen 1963 en 1974. Volgens de woningbouwcorporaties zijn de huizen erg geliefd onder huurders, die er vaak lang wonen. Mitros zegt dan ook de kans aan te grijpen ‘om samen met de bewoners de identiteit van hun buurtje te versterken’.

Tekst loopt door onder de plattegrond

Binnen in de woningen worden onder meer gedateerde keukens, badkamers en toiletten vervangen door nieuwe. Mitros maakt samen met de bewoners een plan voor de aanpak en wil volgend jaar beginnen met de werkzaamheden. Elk jaar worden zo’n 200 woningen opgeknapt, zodat de werkzaamheden uiterlijk in 2030 klaar zijn.

Directievoorzitter Henk Peter Kip: “Deze investering draagt bij aan het verbeteren van de wijk en het programma Samen voor Overvecht. Voor onze huurders zou het helemaal mooi zijn als ook de openbare ruimte wordt aangepakt. Die is verschillend per buurt, maar in alle gevallen stenig, schraal, ouderwets en saai. Dit is het moment om daar verandering in te brengen.”