Mitros overweegt beleid omtrent oplevering aan te passen: ‘We nemen signalen uit de samenleving serieus’

Mitros gaat mogelijk het beleid omtrent de oplevering van een woning aanpassen. Nu moet een huis kaal worden opgeleverd, maar afgelopen week ontstond commotie toen bleek dat een huurder niet de mogelijkheid kreeg haar anderhalf jaar oude vloer over te dragen aan een nieuwe bewoner.

DUIC sprak vorige week met de huurder van een huis aan de Van Brammendreef die haar gloednieuwe vloer uit haar sociale huurwoning moest slopen omdat ze besloot te verhuizen. “In de huidige tijd, waarin duurzaamheid een belangrijk thema is, en in een appartementenblok waarbij alle huizen een warmtepomp en zonnepanelen hebben voor de besparing, vind ik dit een absurde gang van zaken”, zei de huurder tegen DUIC.

Daarnaast benadrukte ze dat ze het vreemd vindt dat Mitros alle nieuwe huurders verplicht om een nieuwe vloer te leggen. “Zeker omdat het sociale huur betreft en de huurders vaak een beperkt budget hebben. De nieuwe huurder zou eigenlijk de keuze moeten krijgen, dat kan namelijk een hoop geld schelen.”

Politiek

Na het verschijnen van het artikel heeft GroenLinks schriftelijke vragen gesteld en PvdA-raadslid Bülent Isik heeft contact gezocht met de vertrekkende huurder en daarna Mitros benaderd. “Ik vind het niet kunnen dat een goed product wordt weggegooid, hier moet een oplossing voor gevonden worden”, zei het raadslid eerder.

Mitros geeft nu aan de signalen uit de politiek en samenleving serieus te nemen. “We gaan dan ook kijken of we een beleidswijziging kunnen doorvoeren”, zegt een woordvoerder van de woningcorporatie.

Huurdersonderzoek

In september van dit jaar vindt er weer een huurdersonderzoek plaats, waarin aan de huurders van Mitros wordt gevraagd naar hun mening over allerlei zaken. “Omdat het onderwerp nogal wat teweeg heeft gebracht gaan we het tijdens het onderzoek extra onder de aandacht brengen. Zodra de resultaten bekend zijn kijken we of we ons beleid opnieuw gaan inrichten.”