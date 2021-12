Mitros wil bij tachtig woningen in De Nieuwe Defensie voorrang geven aan huurders met vitaal beroep

Als het aan Mitros ligt, krijgen mensen met een vitaal beroep voorrang op een van de sociale huurwoningen in De Nieuwe Defensie in de Merwedekanaalzone. De appartementen komen in het gebouw De Generaal. De woningcorporatie neemt daar tachtig woningen af van de projectontwikkelaar.

“Denk aan leerkrachten, politieagenten, zorgpersoneel en de kinderopvang”, legt Mitros uit. “Belangrijke banen die onze stad hard nodig heeft. Maar dan moeten we er samen voor zorgen dat de mensen achter deze banen, een betaalbare woning kunnen vinden in Utrecht en niet noodgedwongen de stad verlaten.”

Volgens de woningcorporatie is dit voor het eerst dat Mitros werkt aan een woonconcept waarbij mensen met een vitaal beroep voorrang krijgen.

Drie delen

Het hoogste punt van de eerste nieuwbouwwoningen op het Defensieterrein is inmiddels bereikt. Het gebouw, De Generaal, bestaat uit drie delen. Het hoogste deel heeft zeven verdiepingen.

“Het worden energiezuinige, gasloze twee- en driekamer appartementen. Alle woningen zijn met de lift bereikbaar en worden aangesloten op enkele zonnepanelen”, aldus Mitros. De verwachting is dat de bouw in het najaar van 2022 klaar is.

Vrouwelijke verzetshelden

De Nieuwe Defensie krijgt in totaal acht straten. De straten van de buurt op het voormalige defensieterrein worden vernoemd naar vrouwelijke verzetshelden en een Utrechtse verzetsgroep.

Deze krijgen de volgende namen: Laan van Verzetsstrijders, Utrechtse Kindercomitestraat, Wil Temmingpromenade, Elisabeth Brugsmapromenade, Geertje Neuberg-Zuijlstrahof, Jet Berdenis van Berlekomhof, Hebe Kohlbruggeweg en Cornelia Moeslaan.