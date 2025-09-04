Mogelijk tot 800 woningen extra in nieuwe Utrechtse woonwijk Cartesius

De gemeente Utrecht is aan het onderzoeken of er 500 tot 800 extra woningen gerealiseerd kunnen worden in de nieuwe wijk Cartesius. Door de wijk in aanbouw efficiënter in te delen, zou hier mogelijk ruimte voor komen, schrijft wethouder Eelco Eerenberg. Hij wil hiermee tegemoetkomen aan de hoge vraag naar betaalbare woningen.

Cartesius is een wijk die sinds 2021 in aanbouw is en oorspronkelijk ruimte moest bieden voor 2852 woningen. Eerenberg legt in een brief aan de gemeenteraad uit dat er een groot tekort aan woningen is in Utrecht en zodoende samen met de grondeigenaar van Cartesius – de NS – en de ontwikkelaars is gaan kijken of het aantal woningen in de wijk uitgebreid kan worden.

De wethouder onderbouwt het idee met een stemming van de gemeenteraad uit 2024, waarin een meerderheid aangaf dat de gemeente Utrecht moest gaan kijken om bestaande bouwprojecten te laten aanvullen met extra woningen.

‘Harde randvoorwaarde’

Voor Eerenberg is een ‘harde randvoorwaarde’ van het plan dat de extra woningen niet ten koste gaan van de ruimtelijke en milieu-gerelateerde regels van het omgevingsplan. Zo mag de uitbreiding bijvoorbeeld niet leiden tot meer verkeersbewegingen dan volgens de oorspronkelijke opzet.

In het verkennende onderzoek met de NS en ontwikkelaars is naar voren gekomen dat de realisatie van de 500 tot 800 extra woningen mogelijk zou kunnen worden door grote woningen van meer dan 150m² op te splitsen en het omgevingsplan ‘efficiënter’ in te vullen. De gebouwen blijven op dezelfde plek staan en worden niet groter of hoger dan wat het omgevingsplan nu toestaat.

Peiling

Mocht het plan doorgang krijgen, dan zou er volgens de wethouder ruimte ontstaan voor woningen van verschillende categorieën. Het gaat hierbij om sociale huur, middenhuur, vrije sectorhuur, betaalbare koop en koop. In het verdere onderzoek naar de mogelijke uitbreiding worden inwoners van de stad gevraagd om hun mening te geven via een peiling. Daarnaast wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd en worden er straatinterviews afgenomen in de wijk.

2026

Mocht uit het onderzoek en de feedback van de Utrechters naar voren komen dat de uitbreiding op verantwoorde wijze mogelijk is, dan verwacht de wethouder de gemeenteraad in 2026 een wijziging van de bouwplannen te kunnen voorleggen. De raad moet hiermee instemmen om ervoor te zorgen dat de uitbreiding daadwerkelijk doorgang krijgt.