Mogelijk versneld 2.492 nieuwe woningen in Utrechtse Beurskwartier

De regio Utrecht heeft minister Kajsa Ollongren met klem gevraagd om de aanvragen voor de nieuwbouw van ruim 6.700 woningen goed te keuren. 2.492 van die huizen komen in de gemeente Utrecht.

De aanbouw van nieuwe woningen zijn urgent voor de regio en kunnen met toestemming van de minister sneller worden uitgevoerd. Het grootste deel van de concrete bouwprojecten komt op de zogeheten versnellingslocaties van de Woondeal, plaatsen waar volgens afspraak versneld nieuwe woningen kunnen worden gebouwd.

Door de aanvragen van de regio Utrecht te honoreren, zou minister Ollongren verschillende gemeenten een bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls kunnen geven voor het oplossen van het woningtekort.

Grote woningbouwlocaties

Met de Woningbouwimpuls stimuleert het kabinet de bouw, onder meer van betaalbare woningen, voor starters en mensen met een laag- en middeninkomen. De woningbouwimpuls richt zich op het versneld ontwikkelen van grote woningbouwlocaties waar ten minste 500 woningen gebouwd worden. Hiervoor is 1 miljard euro beschikbaar.

De woningen waarvoor de aanvragen zijn, moeten in Utrecht in het Beurskwartier komen, het gebied rond station Utrecht Centraal. De andere gemeenten waar nieuwe woningen moeten komen zijn Nieuwegein, Woerden en de Ronde Venen.

Betaalbare woningen

In november vroeg de gemeente Utrecht ruim 12,7 miljoen euro aan het Rijk om meer betaalbare woningen te kunnen bouwen in het Beurskwartier. Er komen sowieso 2.492 woningen in het gebied, maar wat voor woningen is afhankelijk van het geld dat de gemeente gevraagd heeft.

Wanneer de gemeente de miljoenen krijgt, gaat 63 procent van de woningen vallen onder de categorie ‘betaalbare’ woningen. Krijgt de gemeente geen geld, dan valt er 47 procent van de woningen onder deze categorie.