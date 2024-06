Na jaren stilstand lijken de 154 sociale huurwoningen in de Utrechtse Rivierenwijk er toch te komen

Eigenlijk had de bouw van 154 nieuwe woningen aan de Reitdiepstraat in Utrecht al in 2021 moeten beginnen, maar vanwege ‘financiële uitdagingen’ is het project op pauze gezet. Nu meldt de gemeente dat er weer stappen zijn gezet en dat de woningen in 2027 klaar moeten zijn.

Woningcorporatie Bo-Ex wil 154 nieuwe woningen bouwen aan de Reitdiepstraat in Rivierenwijk. Het gaat om 119 sociale huurappartementen, waarvan er maximaal twintig gaan naar mensen met psychologische problemen, en 35 sociale eengezinswoningen. Om hiervoor ruimte te maken moeten 81 huizen worden gesloopt.

Het Utrechtse college had in 2019 al de eerste plannen voor het gebied goedgekeurd, maar vanwege ‘financiële uitdagingen’ stond het project tijdelijk stil. Nu hebben de gemeente en Bo-Ex de zogenoemde concept-bouwenvelop vastgesteld. Hierin staan de ambities en randvoorwaarden beschreven, en dit document is vanaf 24 juni in te zien. Hiermee is ook weer beweging gekomen in het project.

”Dit project is een geweldig voorbeeld van onze aanpak met als resultaat meer sociale huurwoningen in onze stad”, zegt wethouder Eelco Eerenberg. “Veel te lang lag het project stil, maar door gezamenlijke inzet van de gemeente en corporatie gaan we nu toch aan de slag. Een mooi begin, maar we zijn er nog lang niet en daarom blijf ik me inzetten om op meer plekken in de stad door te bouwen voor alle Utrechters.”