Nieuw buurtje in het Utrechtse Leeuwesteyn met 44 woningen krijgt binnentuin met eigen kas

In de nieuwe Utrechtse buurt Leeuwesteyn komt een blok woningen met een gezamenlijke binnentuin en een glazen kas voor urban farming. Er komen 44 koopwoningen waarvan iets meer dan de helft betaalbare koop wordt, met een maximum prijs van 307.000 euro.

Ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal ligt de nieuwe, duurzame woonbuurt Leeuwesteyn. Dit is waar het nieuwe blok koopwoningen genaamd ‘De Omloop’ komt. Centraal in het plan staat de gemeenschappelijke binnentuin die bewoners moet stimuleren tot het verblijven in de buitenlucht, tuinieren en ontmoeten.

Het plan is ook vernieuwend vanwege het circulaire karakter ervan. Door de inrichting van de gemeenschappelijke groene binnentuin past De Omloop zich aan de verschillende weersomstandigheden aan. Zo heeft het plan een gesloten waterkringloop, die wateroverlast tijdens piekbuien voorkomt. Er is een zogenoemde wadi die bij piekbuien vol kan lopen en het water vasthoudt. De paden in het plan zijn water doorlaatbaar, evenals de verharde oppervlaktes in de privétuinen van toekomstige bewoners.

Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling en Leidsche Rijn): “Dit plan is een mooi voorbeeld van hoe wij ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’ in Utrecht in de praktijk willen brengen. Een woonbuurt waar expliciet aandacht is voor circulariteit en de groene leefomgeving van de nieuwe bewoners. Bovendien bestaat 60 procent uit betaalbare koopwoningen, die geschikt kunnen zijn voor starters.”