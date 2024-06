Nieuw circulair woonproject met 63 koopwoningen in Utrechtse wijk Leidsche Rijn

In de Utrechtse wijk Leidsche Rijn wordt een nieuw circulair woonproject gebouwd. Circulus, zoals het nieuwbouwproject heet, bestaat uit 63 koopwoningen in verschillende categorieën.

Circulus wordt gebouwd aan de Pablo Picassostraat, vlak bij station Utrecht Terwijde. Er komen in totaal 63 koopwoningen: 48 appartementen in de categorie betaalbaar. Deze appartementen worden tussen de 60 en 75 vierkante meter groot en hebben twee, drie of vier slaapkamers.

Verder komen er zes stadswoningen met vier slaapkamers en negen luxere vierkamerappartementen, waarvan twee penthouses, die tussen de 85 en 120 vierkante meter groot zijn. Volgens SamenThuis Vastgoedontwikkeling worden het ‘veelzijdige woningen met verrassende plattegronden’. De woningen zijn volgens de vastgoedontwikkelaar ‘aan te passen aan elke levensfase’.

Binnentuin en daktuinen

Circulus krijgt, naast de 63 woningen, een binnentuin, natuurdaken, nestkasten en insectenhotels. De stadswoningen krijgen daktuinen. Ook komen er gezamenlijke galerijen met zicht op de binnentuin. In Circulus komt daarnaast een horecagelegenheid.

Duurzaamheid, circulariteit en ecologie zijn volgens de vastgoedontwikkelaar belangrijke factoren bij het project. “Met het CO2 gestuurde Warmte Terug Win ventilatiesysteem creëren we een comfortabel binnenklimaat voor bewoners. De zonnepanelen die op de hoger gelegen daken worden aangelegd, kunnen voor een groot deel in de energiebehoefte van het gebouw en de woningen zorgen.”

‘Zeer tevreden’

“Circulus is een prachtig voorbeeld van hoe we in Utrecht groen en circulair willen bouwen”, vindt wethouder Eelco Eerenberg. “Met nog een groot deel betaalbaar en op duurzaamheid een 10, ben ik zeer tevreden met dit project. De verschillende soorten woningen met elk hun eigen indeling zorgen voor waardevolle afwisseling in het gebouw. Het is daarmee een aanwinst voor de buurt.”

De woningen in Circulus gaan eind dit jaar of begin volgend jaar in de verkoop.