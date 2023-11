Nieuwbouwplannen Hogenoord in Utrecht aangepast; veertien woningen waarvan acht ‘betaalbaar’

De nieuwbouwplannen op de plek aan de Hogenoord in Utrecht waar voorheen het bouwbedrijf Van Miltenburg was te vinden zijn iets aangepast. Eerder was in de plannen te lezen dat er overwegend middeldure koopappartementen zouden komen en nu zijn dat voornamelijk betaalbare koopwoningen geworden.

De loods en twee bedrijfswoningen aan de Vecht worden op termijn gesloopt en in de zogenoemde concept-bouwenvelop van de gemeente Utrecht is te lezen dat er in totaal veertien woningen moeten komen.

Acht daarvan moeten betaalbare koopwoningen worden van ongeveer 75 vierkante meter. Dit zijn beneden- en bovenwoningen, die moeten verrijzen aan de Schouwweteringstraat. De vrije sectorwoningen komen aan de kant van de Vecht en variëren in grootte van 125 tot 170 vierkante meter.

Parkeren

“Tussen de bebouwing komt een groen binnenterrein en de parkeerplekken voor de woningen. Ook de naastgelegen openbare speelplaats in de Schouwweteringstraat krijgt een opknapbeurt als onderdeel van dit plan”, is te lezen in een bericht van de gemeente.

Verder blijkt uit de plannen dat de huizen maximaal 11 meter hoog mogen worden. De woningen aan de Vecht moeten straks lijken op de bestaande bebouwing in het gebied en de inrit naar de binnenplaats komt aan de zijde van de Hogenoord.

Reageren

Mensen kunnen tot en met 14 december reageren op de plannen. Alle reacties worden vervolgens naar het college gestuurd, dat uiteindelijk een besluit neemt over de bouwenvelop. Na vaststelling kan de ontwikkelaar de volgende stap nemen door een vergunning aan te vragen voor de sloop en bouw. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden rond het eind van 2024 en het begin van 2025.