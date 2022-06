Nieuwe Utrechtse woonbuurt Haarrijn stap dichterbij: college keurt bestemmingsplan goed

Het Utrechtse college heeft het bestemmingsplan voor woningbouw aan de Haarrijnseplas goedgekeurd. Hiermee wordt de bouw van maximaal 700 duurzame woningen mogelijk gemaakt. Verder kan er een klein zonnepark komen en is er ruimte voor horeca.

In het bestemmingsplan, genaamd ‘Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas’ is extra aandacht voor duurzaamheid, duurzame energie en gebruik van circulaire materialen. Zo komen er voorzieningen voor elektrisch- en deelvervoer en komen er op het recreatiedeel van de Haarrijnseplas drijvende zonne-energie-eilanden. Daarmee kan volgens het college in een groot deel van de energiebehoefte van Haarrijn worden voorzien. Om de zonne-eilanden komen groenstroken, waar vogels en vleermuizen kunnen broeden.

Van de 700 woningen wordt 19 procent sociale huur, 15 procent middenhuur, 35 procent betaalbare koop en 31 procent in de dure categorie gerealiseerd. Er komt een Utrechts Kindcentrum (UKC) en een kinderdagverblijf. Hiernaast is er ruimte voor horeca en evenementen mogelijk. Het westelijke deel van de Haarrijnseplas is in het bestemmingsplan als natuurgebied vastgelegd.

Het bestemmingsplan heeft begin dit jaar ter inzage gelegen, wat volgens het college geleid heeft tot een aantal kleine aanpassingen. In het najaar gaat de raad het bestemmingsplan behandelen.