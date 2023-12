Nieuwe wijk Haarzicht met 500 woningen in Utrecht nu echt opgeleverd

De nieuwe woonwijk Haarzicht met 500 woningen in Utrecht is formeel opgeleverd. In 2018 startte de bouw van de 330 koopwoningen, 126 huurwoningen in de vrije sector en 49 sociale huurwoningen. Geen van de huizen heeft een gasaansluiting.

De wijk die grenst aan Vleuten heeft een dorps karakter. Naast de huizen zijn er ook een basisschool, gymzaal, kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang gebouwd. Verspreid over de wijk bevinden zich diverse speelplekken en is er een archeologisch park met bijbehorende thematische speeltuin.

Voor en tijdens de bouw van Haarzicht hebben er diverse opgravingen plaatsgevonden en deze leverden vondsten en nieuwe inzichten op over de Romeinse limes maar ook over de bronstijd en de vroege middeleeuwen. In de wijk zijn verschillende tekstpanelen geplaatst die daar naar verwijzen.

Marien Kleinjan (directeur ontwikkeling AM Midden): “Het is mooi om te zien hoe een wijk zich ontwikkelt door de jaren heen, zowel met betrekking tot de woningen en het gebied als het gebruik ervan. Haarzicht past in een visie om aantrekkelijke en leefbare wijken te creëren, die aansluiten op de behoeften van de huidige en toekomstige generaties. Dat zie je terug in deze wijk waar met aandacht voor duurzaamheid, kwaliteit en erfgoed is gezorgd voor een positieve ontwikkeling van het landschap. Ik ben ervan overtuigd dat de bewoners veel woongeluk ervaren!”