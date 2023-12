Omwonenden kunnen reageren op plan voor 110 sociale huurwoningen aan de Veilingstraat in Utrecht

Aan de Veilingstraat in Utrecht worden 110 sociale huurwoningen gebouwd voor starters en ouderen. De huizen komen op de plek van de voormalige Bo-rent-gebouwen en de bouw moet eind volgend jaar beginnen. De plannen liggen nu ter inzage.



De huidige gebouwen moeten nog gesloopt worden, maar als dat gebeurd is, kan begonnen worden met de bouw van de 110 woningen. Die komen in een ‘nieuw, duurzaam’ appartementengebouw. Ongeveer een derde van de woningen bestaat uit tweekamer-appartementen van 50 vierkante meter. Tweederde van de woningen gaat bestaan uit drie kamers en wordt ongeveer 70 vierkante meter groot.

Naast de woningbouw, gaat ook de Veilingstraat veranderen. De straat wordt verbreed en er wordt groen toegevoegd. Ook komt er een plein, waardoor de straat aansluit op Heycop en Ringpark. Ook is aan één kant van het nieuwe gebouw plek voor sociaalmaatschappelijke en mogelijk ook commerciële voorzieningen. De gemeente ziet verder mogelijkheden voor horeca met een terras.

‘Fantastische plek’

Vastgoedontwikkelaar Frank van den Doel: “De locatie is een fantastische plek met uitzicht op de Veilinghaven. Des te mooier is het dat we na een intensief voortraject op een locatie als deze, samen met woningcorporatie Woonin, sociale woningen toe kunnen voegen in een tijd waarin de woningnood groot is.”

De plannen voor het project liggen tot en met 26 januari ter inzage, wat inhoudt dat belanghebbenden kunnen reageren. De reacties worden daarna verwerkt. Daar wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad.