Onderzoek naar 140 woningen in gebied rond voormalig klooster aan de Kloosterweide en Hindersteinlaan

Ontwikkelaar Kloosterweide B.V. wil in het gebied rond het voormalige klooster aan de Kloosterweide en Hindersteinlaan in Vleuten 140 woningen bouwen. Ook wordt gekeken hoe de kloostertuin openbaar toegankelijk gemaakt kan worden. Het college van B&W heeft groen licht gegeven om het plan verder te onderzoeken.

In het gebied moeten vier of vijf gebouwen komen met in totaal 140 huurappartementen. De appartementen zijn vooral bedoeld voor ouderen. Ongeveer vijftig tot zestig appartementen worden sociale huur.

De bewoners van de appartementen kunnen straks ook gebruikmaken van de faciliteiten van woonzorgcentrum Villa Spes Nostra, dat nu al op het terrein zit. De ontwikkelaar wil ook 24 appartementen bijbouwen voor Villa Spes Nostra. De kloostertuin en fruitboomgaard moeten voor iedereen toegankelijk worden.

Behoefte

Wethouder Klaas Verschuure: “Dit plan draagt niet alleen bij aan de behoefte aan meer woningen in de sociale en middenhuur segmenten, maar biedt ook een aangename nieuwe plek voor senioren met een zorgbehoefte. Met dit plan hopen we dat nog meer mensen fijn kunnen wonen, in een omgeving waar zij zich thuis voelen.”

Het zogenoemde intentiedocument is nu vastgesteld door het college van B&W. In de volgende fase wordt besloten of het plan daadwerkelijk doorgaat. De ontwikkelaar en de gemeente maken dan samen een bouwenvelop, waarin de plannen worden uitgewerkt en de voorwaarden worden vastgesteld. Daarbij worden ook bewoners uit de omgeving betrokken.