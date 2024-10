Onderzoek naar sloop 200 woningen in Utrechtse buurt Zuilen voor nieuwbouw 300-400 huizen

Ruim 200 woningen aan de Zwanenvechtlaan, Harteveldlaan en Otterspoorlaan in Utrecht gaan mogelijk gesloopt worden zodat er tussen de 300 en 400 huizen voor terug kunnen komen. De huizen van woningcorporatie Woonin uit de jaren ’50 zijn slecht geïsoleerd en huurders hebben last van vocht, tocht en schimmel.

De laatste uitgebreide renovatie van de appartementencomplexen was in 1993. Gezien de conditie van de woningen is een grondige aanpak nodig, aldus de gemeente. Na alle gesprekken met huurders over hun woonwensen lijkt er een voorkeur te zijn voor slopen en nieuwbouw.

De gemeente Utrecht laat weten terughoudend te zijn met de sloop van woningen om er vervolgens weer nieuwe te bouwen. Wel kan de gemeente instemmen als het een sterke verbetering is, er meer woningen voor terugkomen en ook de openbare ruimte mooier wordt.

Wethouder Eelco Eerenberg (Ruimtelijke Ordening): “Er moet nodig wat gebeuren aan deze woonblokken. Veel huurders zien een kans in een echte herontwikkeling en voor de stad is het een kans om broodnodige sociale huurwoningen toe te voegen én de zo gewenste middenhuurwoningen.”

Het vervolg

Het college heeft de raad geïnformeerd over het initiatief. De gemeente gaat nu – samen met Woonin en haar huurders – het initiatief verder onderzoeken. Uit dit onderzoek zal blijken of het slopen en vervangen van de woningen echt kan gebeuren. Uiteindelijk zijn het de huurders die bij de draagvlakmeting besluiten of het doorgaat.