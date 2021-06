Onrust bij Utrechtse woongroepen sinds overname SSH; straks alleen nog plek voor studenten

Er is onrust ontstaan in een aantal Utrechtse woongroepen. Nu SSH Student Housing sinds kort de woningen heeft overgenomen van woningcorporatie Bo-Ex is er straks alleen nog plek voor studenten. Bewoners zouden zich zorgen maken over het voortbestaan van hun manier van leven en ook de politiek bemoeit zich met de zaak.

Vorig jaar werd bekend dat SSH en Bo-Ex woningen zouden gaan ruilen. Het ging toen om 500 zelfstandige woningen en studentenkamers van Bo-Ex, die geruild werden tegen 350 zelfstandige woningen van SSH.

Nu zijn er zo’n veertien Utrechtse woongroepen in handen gekomen van de studentenhuisvester. Dat betekent dat zodra er iemand uit die huizen vertrekt er een student voor in de plaats moet komen. Voorheen konden de bewoners zelf een nieuwe medebewoner selecteren.

Politiek

Pepijn Zwanenberg van GroenLinks zegt dat de mensen die er nu wonen vanwege het nieuwe beleid hun manier van leven op moeten geven. “Niks ten nadele van studentenhuizen, maar een woongroep is echt iets anders. Daarom wil ik dit voorkomen. We hebben juist meer woongroepen nodig in onze stad, niet minder.”

SSH erkent dat er straks alleen nog maar studenten kans maken op de woningen, maar dat de bewoners nog wel iets te kiezen hebben. “Wij zijn een studentenhuisvester en vinden dat de mensen die er nu wonen nog steeds zelf de keuze moeten hebben over wie er bijkomt, maar dat moet wel een kandidaat zijn die bij ons staat ingeschreven.”

Ouder

De huidige woongroepen bestaan voor een groot deel uit mensen die wat ouder zijn en ook al zijn afgestudeerd. De betreffende huizen zouden al jaren als woongroep dienstdoen, maar stonden nooit op die manier geregistreerd omdat dat bij Bo-Ex niet nodig was.

Zwanenberg vindt dat er bij de overdracht tussen SSH en Bo-Ex niet zorgvuldig genoeg gekeken is naar de specifieke situaties. “Dat gebeurt in ieder geval niet bij deze veertien panden. De SSH wil hen niet erkennen als woongroep. Dat kan en moet anders. Erken hun status als woongroep en laat deze mensen samenwonen in de vorm die bij hen past, en waar de SSH trouwens al ervaring mee heeft.”

Waar deze woongroepen zich precies in de stad bevinden wilde SSH vanwege privacyredenen niet zeggen.