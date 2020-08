Ook met een modaal inkomen zijn er maar weinig huizen te koop in Utrecht

Het is voor huizenkopers met een modaal inkomen nog moeilijker geworden om een woning te vinden in Utrecht in vergelijking met een jaar geleden. Een single huizenkoper met een modaal inkomen komt slechts voor 1,5 procent van het totale woningaanbod in aanmerking. Dat blijkt uit berekeningen van De Hypotheker.

De woningcrisis is nog volop gaande en de situatie in Utrecht sluit daar volledig bij aan. Vooral voor alleenstaanden met een modaal inkomen is de situatie slecht. Nog slechts 4,7 procent van het totale huizenaanbod in Nederland is beschikbaar voor deze inkomensgroep, terwijl dit een jaar geleden nog 6,3 procent was.

Vooral in de grote steden is de kans om een woning te vinden erg klein. Zo is in Utrecht (1,5 procent) en Eindhoven (1,8 procent) bijna geen woning meer te krijgen terwijl juist in de grote steden veel alleenstaanden op zoek zijn naar een huis. In Rotterdam maken alleenstaanden met een modaal inkomen nog de meeste kans op een woning: bijna 5 procent is beschikbaar voor hen in deze stad.

Tweeverdieners

Tweeverdieners met een modaal inkomen hebben weliswaar meer mogelijkheden om een woning te vinden in Nederland, maar ook voor hen zijn de vooruitzichten in het afgelopen jaar verslechterd. Een jaar geleden kwam een stel met modaal inkomen in aanmerking voor 35 procent van het totale woningaanbod: nu ligt dit op 32 procent. Maar in Utrecht zijn de cijfers een stuk slechter; 17,2 procent van het woningaanbod is beschikbaar voor een stel met een modaal inkomen.

Door de coronacrisis neemt het woningaanbod licht toe en op basis van het aantal hypotheekaanvragen lijkt onder andere daardoor de positie van de starter langzaam iets te verbeteren.

Echter, ten opzichte van vorig jaar is de positie van de grote groep middeninkomens in Nederland verder verslechterd. “Het is zorgwekkend dat de mogelijkheden van huizenkopers met een modaal inkomen niet zijn verbeterd. Sterker nog: de positie van met name alleenstaande huizenkopers is in sommige provincies vrijwel uitzichtloos, terwijl deze groep woningzoekenden alleen maar groeit”, zegt Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker.