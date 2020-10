Opleving Utrechtse huizenmarkt is volgens economen maar tijdelijk

Het aantal woningverkopen in Utrecht is in het derde kwartaal met 11,7 procent gestegen. Die opleving van de huizenmarkt is tijdelijk, denkt het ING Economisch Bureau. De coronacrisis verklaart de stijging van het aantal woningtransacties, maar zorgt volgens economen van de bank ook weer voor het inzakken van de woningmarkt.

Naar verwachting daalt het aantal woningtransacties alweer in het eerste kwartaal van 2021. Voor de daling zijn vier redenen te noemen. De coronacrisis zet op vier verschillende manieren neerwaartse druk op de woningprijzen. De belangrijkste is de afname van het vertrouwen in de woningmarkt, waardoor mensen minder snel hun huis willen verkopen. Ook stellen investeerders zich ten tijde van crises terughoudender op. Zij zijn bang geld te verliezen door onder meer lagere huuropbrengsten.

De woningmarktkrapte is door de coronacrisis maar tijdelijk verminderd: sinds maart is de instroom van buitenlandse migranten sterkt afgenomen. De bevolkingsgroei, met bijgaand de woningvraag van deze mensen, neemt naar verwachting binnenkort weer toe.

Koopwoningen worden na verloop van tijd ook minder betaalbaar, verwacht het ING Economisch Bureau. De oorzaak hiervan is een combinatie van inkomensverliezen van huishoudens en een mogelijke stijging van de rentes.

Stijging in de zomer

Sinds april 2020 zijn er veel meer woningen te koop gezet in de grote steden, waaronder Utrecht. Dat maakte het mogelijk dat er veel meer huizen werden verkocht. “De combinatie van meer aanbod en meer tijd om te verhuizen heeft er vooral in de grote steden voor gezorgd dat er in de zomer meer woningen van eigenaar zijn gewisseld”, legt ING-econoom Mirjam Bani uit.

De coronacrisis speelt ook mee in de strategie van woningeigenaren in het verkopen van een huis. Door de crisis is er meer onzekerheid op de woningmarkt. Het gevolg is dat mensen eerst hun huidige woning willen verkopen. Daarna gaan ze pas op zoek naar een nieuwe woning. Dat was eerder niet zo. Bani: “Voor de coronacrisis kochten veel huiseigenaren juist eerst een nieuwe woning, voordat ze hun huidige woning verkochten.”

In grote steden als Utrecht is de stijging in het aantal woningaankopen extra hoog, omdat hier een krappe woningmarkt is. En áls er dan woningen beschikbaar komen, zijn die snel verkocht. Het ING Economisch Bureau stelt ook dat het houden van een sobere, of geen zomervakantie heeft meegespeeld in het grotere aantal woningverkopen. Zo was het voor veel mensen makkelijker om tijdens de zomervakantie te verhuizen.