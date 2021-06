Overbieden in Utrecht de norm geworden: Utrechtse huizen gemiddeld 6,7 procent boven de vraagprijs verkocht

Vraag en aanbod op de koopwoningmarkt zijn ook in 2020 verder uit elkaar gegroeid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Steeds meer woningen worden boven de vraagprijs verkocht en er wordt procentueel gezien ook steeds meer boven de vraagprijs betaald. Dat geldt ook voor huizen in Utrecht.

Waar overbieden in 2017 nog een fenomeen was dat vooral in Amsterdam en een aantal andere grote steden, waaronder Utrecht, voorkwam, is het in 2020 de norm geworden voor het hele land, aldus het CBS. Landelijk werd in 2020 de helft van de huizen verkocht boven de vraagprijs, terwijl dat in 2015 nog 7 procent was. Als er meer woningen boven de vraagprijs worden verkocht is dat een teken van een krapper wordende koopwoningmarkt.

Utrechtse huizen gingen vorig jaar gemiddeld 6,7 procent boven de vraagprijs van de hand, tegenover 1,2 procent in 2017. Landelijk gezien lag dat percentage vorig jaar alleen in Almere hoger. Daar gingen woningen gemiddeld 7 procent boven de vraagprijs weg. In de provincie Utrecht valt verder Nieuwegein op, waar gemiddeld 6,5 procent meer werd betaald dan de vraagprijs.

Ook worden woningen sneller verkocht dan een aantal jaar geleden. Begin 2015 stond een verkochte woning in Nederland gemiddeld tien maanden te koop, maar in de jaren daarna begon dat terug te lopen. Eind 2020 is de gemiddelde aanbodtijd van verkochte woningen in geen enkele provincie langer dan drie maanden.