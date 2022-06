Overeenstemming over herontwikkeling monumentaal Concordia-gebouw Oudenoord in Utrecht

De vier panden aan Oudenoord met huisnummers 330-370 en het naastgelegen parkeerterrein krijgen een grootschalige opknapbeurt. Er komen in totaal 110 nieuwe woningen in. Het Concordia-gebouw blijft daarbij behouden, de twee buitenste panden maken plaats voor nieuwbouw.

De gemeente Utrecht en BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling hebben overeenstemming bereikt over de nieuwe plannen voor Oudenoord 330-370. Op dinsdag 31 mei heeft het college van burgemeester en wethouders de bouwenvelop vastgesteld en ondertekend.

De twee panden aan de buitenkant moeten volgens de plannen wijken voor nieuwbouw. In deze gebouwen komen de 110 nieuwe woningen. Hiervan moeten er 52 sociale huurwoningen worden. Ook moeten er 49 koopappartementen kopen, waarvan 28 appartementen in de betaalbare koop. Daarbij komen er vier eengezinswoningen en vijf stadswoningen te koop.

Concordia-gebouw

De monumentale panden aan Oudenoord nummer 330, het Concordia-gebouw waar de Hogeschool Utrecht zat gevestigd, en nummer 340 blijven behouden. Ze gaan worden ingericht als hotel met ongeveer veertig kamers en ook zo’n 88 ‘shortstay’ kamers. Hier kunnen bijvoorbeeld buitenlandse studenten voor een bepaalde periode verblijven. Ook komt er horeca in de panden, open voor de hotelgasten en buurtbewoners.

In de herontwikkeling moet de historische waarde van het Concordia-gebouw wordt gerespecteerd, aan de binnen- en de buitenkant. Waar nodig gebeuren aan de panden ook herstellende werkzaamheden. Ze moeten ‘toekomstbestendig’ en ‘naar de huidige wensen’ worden ingericht.

Nieuwe functies

Esther Agricola, directeur BPD regio Noord-West: “Wij zijn verheugd over de overeenstemming met gemeente Utrecht. Met dit plan wordt bijgedragen aan de grote behoefte aan woningen in de stad terwijl tegelijkertijd het monumentale karakter van twee panden behouden blijft. Naast wonen, komen er ook nieuwe functies bij, zoals hotel en horeca, dit zal de levendigheid van de buurt versterken.”

Met een overeenkomst over de bouwenvelop kan BPD een aanvraag voor de omgevingsvergunning indienen. Is die rond, dan kan worden begonnen met de herontwikkeling. Die moet volgens de plannen in de zomer van 2023 gaan starten. Herfst 2022 moeten de eerste woningen in de verkoop gaan.