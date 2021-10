Oververhitting woningmarkt houdt aan

Aan de oververhitting op de woningmarkt lijkt voorlopig nog geen einde te komen en inmiddels is iedereen ervan overtuigd dat we ons midden in een wooncrisis bevinden.

Toegenomen schaarste

Uit onze woningmarktcijfers van het derde kwartaal van 2021 blijkt dat het woningaanbod en het aantal verkochte woningen in Utrecht opnieuw is afgenomen. Met ruim 850 verkochte woningen is dit een daling van circa 29% ten opzichte van vorig jaar. Met slechts 325 woningen te koop in de stad, wat 35% minder is dan een jaar geleden, lopen de frustraties en de ontevredenheid bij woningzoekers verder op. De toegenomen schaarste leidt opnieuw tot forse prijsstijgingen en een verder oplopend percentage overbiedingen op de vraagprijs.

Eigen woning onbetaalbaar

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning is nu bijna €495.000. Dit is een stijging van 19% ten opzichte van het derde kwartaal in 2020. Een eigen woning wordt door de forse stijgingen voor steeds minder mensen betaalbaar. Inmiddels is iedereen ervan overtuigd dat we ons midden in een wooncrisis bevinden.

Formatie vs woningmarkt

Het is een van de grootste politieke thema’s voor een nieuw te vormen regering.

Welke effecten zullen deze hebben op de woningmarkt op de korte en middellange termijn? Om het tekort aan woningen op te lossen stelt het demissionaire kabinet nog eens 1 miljard euro extra beschikbaar om de woningbouw aan te jagen, werd bekend

op Prinsjesdag. Maar is de overspannen woningmarkt snel op te lossen?

