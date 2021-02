Pand Zorg van de Zaak aan de Beneluxlaan gaat plaatsmaken voor appartementencomplex

Aan de Beneluxlaan in Utrecht moeten 200 nieuwe appartementen komen. Het complex komt op de plek van het oude kantoorpand van Zorg van de Zaak, op Beneluxlaan 901-909. Dat gebouw is verouderd en wordt gesloopt om zo ruimte te maken voor de appartementen.

Het kantoorgebouw aan de Beneluxlaan is onlangs verkocht aan Huys te Voorn Vastgoed, dat het pand ‘meer onderdeel van de wijk en omgeving’ wil maken. Op de plek van het gebouw moeten daarom 200 appartementen komen in een complex waar ook plek is voor andere initiatieven. HTVV denkt dan bijvoorbeeld aan maatschappelijke ruimtes die iets kunnen betekenen voor de hele wijk, plekken om elkaar te ontmoeten en vormen van gezondheidszorg.

Ook komt in het gebouw een fietsenstalling en parkeergarage voor auto’s. De parkeergarage wordt zo ingericht dat die makkelijk omgebouwd kan worden tot een fietsenstalling, mocht dat in de toekomst nodig zijn.

Toren

Het nieuwe gebouw krijgt maximaal vier lagen, met daarop een toren van 19 bouwlagen. Het wordt daarmee maximaal 62 meter hoog. De 200 appartementen behoren tot de middenhuur en zijn bedoeld voor ouderen, starters en doorstromers. De appartementen bestaan uit twee tot drie kamers en krijgen een balkon. De woningen variëren in grootte van 50 m2 tot 80 m2.

De bouwenvelop waarin de plannen beschreven staan, ligt inmiddels bij de gemeente. Het bestemmingsplan ligt de eerste drie maanden van dit jaar ter inzage. Als dat, en de omgevingsvergunning, zijn goedgekeurd kan het sloopwerk beginnen. De sloop en vervolgens het begin van de nieuwbouw moeten dit jaar of volgend jaar van start gaan.