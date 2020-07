Pandeigenaar wil 24 appartementen op de plek van sportschool Newstyle in Zuilen

De eigenaar van het pand aan de Minister Talmastraat 20-22 in Zuilen heeft groen licht gekregen om te onderzoeken of er appartementen op de plek gebouwd kunnen worden. Volgens de gemeente past het initiatief bij de ontwikkeling van de Utrechtse wijk.

In het pand aan de Minister Talmastraat zit nu nog sportschool Newstyle Zuilen. Die gaat binnenkort sluiten. De eigenaar wil er na de sloop 24 duurzame appartementen voor middeninkomens bouwen. Op de begane grond moet ruimte komen voor onder andere bedrijven.

Wethouder Klaas Verschuure legt uit: “In Zuilen is behoefte aan huurwoningen voor middeninkomens. Ook streven we naar levendige gemengde wijken. Dit plan met middenhuur woningen en bedrijvigheid of dienstverlenende functies sluit hier heel goed bij aan.”

De initiatiefnemer wil via een onderdoorgang van het nieuwe gebouw ook een route aanleggen naar een groen binnenterrein met een fietsenberging en parkeerplekken. Verder wordt het dak van het wooncomplex groen, zodat het regenwater goed opgenomen wordt.