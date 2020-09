Patiowoning Ridderhofstad in centrum Utrecht te koop voor 2.750.000 euro

De patiowoning aan de Ridderhofstad in het centrum van Utrecht staat te koop. Voor het huis, dat dit jaar ook genomineerd is voor de Rietveldprijs, moet een slordige 2.750.000 euro worden betaald. Het is daarmee de op een na duurste woning in Utrecht die op Funda te koop staat.

Het huis is door de eeuwen heen vaak verbouwd. Daardoor was een reeks met elkaar vergroeide ruimtes ontstaan zonder duidelijke samenhang. Zo was het historisch erfgoed ondergesneeuwd en de binnentuin overdekt.

Bij de laatste verbouwing is een groot deel gesloopt. De historische onderdelen zijn vrijgemaakt en op sommige plekken gerestaureerd. Ook schijnt er weer zonlicht in de binnentuin. Marcel Martensen, architect bij BNA BNI, zegt het volgende over de woning: “Door het terughoudende karakter schikt de patiowoning zich op natuurlijke wijze in het historische weefsel van de stad.”

315 m2

Het huis staat op een perceel van 315 vierkante meter. Het woongebied beslaat 303 vierkante meter. Op de drie verdiepingen zijn onder andere vijf slaapkamers en twee badkamers.

De tuin is ruim 8,5 meter diep en 6 meter breed. Ook is er een dakterras aanwezig. Over het zoeken naar een parkeerplek in het centrum hoeven de nieuwe bewoners zich geen zorgen te maken. Het huis beschikt over een garage waar een auto geparkeerd kan worden.

Licht

Het huis is modern ingericht. Vanwege de verbouwing is er nu ook veel lichtinval in de woning. Bekijk alle foto’s van de patiowoning op de website van Funda.

Tot 1 november kan er gestemd worden op de DUIC Publieksprijs van de Rietveldprijs. De woning aan de Ridderhofstad is een van de genomineerden.