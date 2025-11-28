Place2BU en Skaeve Huze nog tot 2029 op huidige plek in Leidsche Rijn

Place2BU en Skaeve Huze, de woongemeenschap langs het Amsterdam-Rijnkanaal met ruim 500 starters, statushouders en mensen die elders te veel overlast veroorzaakten, kunnen nog tot 2029 op deze plek blijven. Daarna moeten de woningen definitief verdwijnen.

Het tijdelijke woonproject langs het Amsterdam-Rijnkanaal, aan de kant van Leidsche Rijn, opende in 2017 de deuren. Place2BU combineert de vraag naar studio’s voor jongeren van 23 tot en met 27 jaar, statushouders en mensen uit de maatschappelijke opvang. Op het terrein staan ook de zeven wooneenheden voor mensen die elders te veel overlast veroorzaken: de zogenoemde Skaeve Huse.

Het woonproject stond in principe voor tien jaar, maar al snel werd duidelijk dat dit mogelijk verlengd zou worden tot 2029. De gemeenteraad stemde hier eerder dit jaar al mee in, en inmiddels is ook de vergunning door het college verleend. Daarbij moest een afweging worden gemaakt, omdat er verschillende reacties waren binnengekomen over overlast en sociale veiligheid in de wijk, de locatie van de Skaeve Huse en de kwaliteit van de woningen.

Het college laat weten: “Bij de besluitvorming hebben wij het belang van de bewoners zwaar gewogen, zeker omdat er op korte termijn geen andere locaties beschikbaar zijn en het aantal beschikbare woonplekken in het algemeen schaars is.”

Toekomst

Tegelijkertijd start de zoektocht naar een nieuwe locatie voor de woonplekken van het project Skaeve Huze. Ook bewoners van Place2BU die zorg ontvangen, worden begeleid in het proces naar een nieuwe woning.

Na 2029 wordt het gebied definitief ingericht. Naast de aanleg van Park Leeuwesteyn wordt op het noordelijke deel van de locatie woningbouw ontwikkeld.