Plan voor 140 meter hoge woontoren met rooftopbar in Utrecht ligt ter inzage

Het bestemmingsplan voor MARK ligt vanaf 25 maart ter inzage. Utrechters kunnen vanaf dan dus reageren op de plannen voor de 140 meter hoge woontoren met rooftopbar in Leidsche Rijn.

Het complex moet een ‘verticaal dorp’ worden, met drie woontorens waarin maximaal 1.200 appartementen komen. 25 procent van de woningen is voor de sociale huur, 25 procent is voor middeldure huur en 11 procent is geschikt als zorgwoning en er komen 48 speciale zorgunits voor mensen die specifieke zorg nodig hebben, zoals mensen met dementie. Verder komen er koopwoningen in het gebouw.

Op de begane grond komen werkplekken en op verschillende verdiepingen komt daarnaast ruimte voor groen en ontspanning. In de hoogste toren komt een rooftopbar met uitkijkpunt op een glazen balkon. Voor de bewoners zijn straks zo’n honderd deelauto’s beschikbaar en er komt een fietsenstalling met 3.500 parkeerplekken, deelfietsen en elektrische fietsen.

Complete wijk

Wethouder Klaas Verschuure noemt MARK ‘haast een complete wijk in één gebouw. “De bewoners kunnen elkaar in de verschillende binnentuinen ontmoeten, er komen winkels en een restaurant. Het is dat er nog zoveel ander moois in de buurt is, anders zou je de torens niet uit hoeven.”

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 25 maart ter inzage voor een periode van zes weken. Daarna kijkt de gemeente welke reacties meegenomen kunnen worden in de plannen. Het definitieve bestemmingsplan wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad.

