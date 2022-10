Plan voor 54 appartementen op braakliggend terrein Rotsoord in Utrecht

De gemeente heeft het plan om 54 appartementen te laten bouwen op Rotsoord in Utrecht. Daar ligt nog een stuk braakliggend terrein waar een oude loods op staat. Ook moeten er creatieve werkruimten komen bij in het nieuwe gebouw.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de zogenoemde bouwenvelop voor Rotsoord 7 goedgekeurd. Daarin staan de wensen, eisen en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het nieuwe gebouw.

Sommige delen van de oude loods blijven bestaan. De historische spantconstructie uit de bestaande loods moeten namelijk blijven behouden. Dit is balkenstelsel waarop het dak wordt geplaatst. De spantconstructie van de loods dateert uit 1917. Door deze te behouden wordt volgens de gemeente de identiteit en het industriële karakter van Rotsoord versterkt.

Het vaststellen van de bouwenvelop betekent dat de plannen voor Rotsoord 7 nu verder kunnen worden uitgewerkt tot een concreet ontwerp. Wethouder Eelco Eerenberg (ruimtelijke ordening) zegt blij te zijn dat er woningen komen op deze plek: “Dit plan draagt nog verder bij aan het levendige karakter van Rotsoord als creatieve hotspot en het voorziet in een behoefte aan betaalbare ruimte voor kleinschalige, creatieve bedrijven. Daarnaast is het mooi dat er variatie zit in de grootte en types appartementen én dat er gebouwd wordt met oog voor de geschiedenis.”

Woningen

Het appartementengebouw wordt deels 5 en deels 6 lagen hoog. Het zicht op de Watertoren en de Pastoefabriek blijven aan de Vaartsche Rijn behouden. Op straatniveau komt ruimte voor creatieve bedrijvigheid. Om er voor te zorgen dat de creatieve ruimtes betaalbaar zijn en blijven voor de creatieve sector, is er een gemiddelde huurprijs afgesproken voor de duur van 15 jaar, zo laat de gemeente weten. In de woonlagen erboven komen 8 éénkamer- (sociale huur), 12 tweekamer- (middenhuur) en 34 driekamerappartementen (koop vrije sector).

Door dit nieuwbouwplan ontstaat ook extra verblijfsruimte in de openbare ruimte. Hoe dit eruit gaat zien wordt nog uitgewerkt in een inrichtingsplan. Ook zal dat plan duidelijkheid geven over de grootte van het terras van de nu al aanwezige horeca (De Zagerij en het Ketelhuis) in de naastgelegen Pastoefabriek en over de aanplant van groen.

Planning

De verwachting is dat de sloop- en bouwwerkzaamheden medio 2024 zullen starten. Daarvoor moet de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan nog goedkeuren en de ontwikkelaar een omgevingsvergunning voor de bouw aanvragen.

