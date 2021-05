Plan voor Beurskwartier met 3000 woningen in Utrecht stap verder 

Met lovende woorden presenteert de gemeente Utrecht de plannen voor een ‘groen en autovrij Beurskwartier’ aan de stad. De nieuwe autovrije wijk moet ongeveer 3000 woningen krijgen, verschillende parken en hoogbouw. Het bestemmingsplan is woensdag naar de gemeenteraad gestuurd. 1 januari 2023 moet de bouw beginnen en in 2025 kunnen de eerste bewoners verhuizen.

Na alle grote verbouwingen bij station Utrecht Centraal aan de kant van de historische binnenstad gaat de komende jaren de Jaarbeurszijde een grote transformatie ondergaan. Al jaren wordt gesproken over deze plannen en nu ligt er een bestemmingsplan voor project Beurskwartier 1. Deze nieuwe wijk komt tussen de Croeselaan en de Jaarbeurs.

Wat moet er komen in Beurskwartier 1?

Ruim 4000 tot 5000 mensen komen straks te wonen in de ongeveer 3000 nieuwe woningen. De gebouwen krijgen verschillende hoogtes, maar een rijtjeshuis zal er niet snel te vinden zijn. Hoogbouwpanden van 70 tot 90 meter gaan gepaard met gebouwen van 12, 25 en 45 meter. De gemeente zegt toe dat van het totaal aantal woningen 35 procent sociale huur wordt en 25 procent valt binnen betaalbare koop en huur.

Naast woningbouw moeten er werkplekken komen voor ongeveer 5000 mensen. De gemeente wil ook dat er voorzieningen komen voor cultuur, recreatie en uitgaan. Ook komen er twee parken waarvan één een minimale oppervlakte van 3000 m2 krijgt.

Autobezit

Net als de nieuwe woonwijk Merwede is er op straatniveau in Beurskwartier 1 geen ruimte voor auto’s. Wel komen er mogelijkheden voor laden en lossen, deelauto’s, hulpdiensten en auto’s van invaliden. De gemeente schrijft dan ook: “Het Beurskwartier wordt een splinternieuw stadsdeel in het centrum van Utrecht, gericht op bewoners die houden van stedelijk leven en die gericht zijn op lopen, fietsen, OV en, voor zover ze een auto nodig hebben, meer op autogebruik dan op autobezit.”

Het bestemmingsplan om dit allemaal mogelijk te maken wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit is de nieuwste stap in het proces totdat er echt gebouwd kan worden. Er is al het nodige aan voorafgegaan. In 2017 werd de omgevingsvisie gepresenteerd en later vastgesteld door de raad. Vervolgens werd in 2020 het concept bestemmingsplan gepresenteerd, daar konden Utrechters op reageren. Als straks de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan goedkeurt is het Stedenbouwkundig plan aan de beurt. Daar wordt nu aan gewerkt. In 2023 moet er echt gebouwd gaan worden.

Croeselaan

Dan zit er ook nog een heikel punt aan de plannen vast. Aan de Croeselaan staat nu nog een rij woningen waar de sloophamer op wacht. De gemeente wil de panden aankopen zodat ze niet in de weg staan voor de uitwerking van het plan. Een groep bewoners, zowel eigenaren als huurders, zit daar echter niet op te wachten. Zij proberen de sloop al jaren tegen te houden.

Er zijn zorgen over de onzekerheid rond de plannen, langdurige overlast van de bouw, vertraging, en de vervangende woonruimtes. In 2019 bood de gemeente al eens excuses aan vanwege de onrust die was ontstaan bij bewoners van de Croeselaan. De gemeente schrijft zelf ook: “De onzekerheid waarmee zij leven heeft een grote impact op hun woongenot en mentale welzijn.”

Wethouder Eelco Eerenberg licht dit ook nog toe via een persbericht: “Ik besef heel goed dat de sloop en transformatie van de panden in het toekomstig Beurskwartier een enorme impact heeft op de huidige bewoners. We hebben daar als gemeente ook echt de verantwoordelijkheid om bewoners te helpen bij dit proces. Daarmee gaan we ook niet over een nacht ijs, maar dat pakken we zorgvuldig aan. Er worden individuele gesprekken gevoerd om een beeld te krijgen wat de woonwensen van deze bewoners zijn en is er ook een vast aanspreekpunt waar bewoners met al hun vragen terecht kunnen.”

Volgens het plan van de gemeente zijn er voor alle bewoners vervangende woonruimten. Voor de huurders van de sociale huurwoningen die gesloopt worden is aan de overkant onder meer nieuwbouw gepland. Dat gebouw heet De Foreest. Woningeigenaren krijgen volgens de gemeente voorrang op een nieuwe woning in het Beurskwartier. De bewoners blijven zorgen houden over de ‘gelijkwaardigheid’ van de aangeboden alternatieve woningen.