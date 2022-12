Plan woningbouw Ivoordreef haalt meerderheid in gemeenteraad Utrecht

Het plan voor de herontwikkeling van de Ivoordreef heeft donderdagavond een ruime meerderheid gehaald in de gemeenteraad in Utrecht. Voor de komst van meer dan 300 woningen moeten wel zo’n 120 bomen gekapt worden. Het plan leverde het nodige debat op.

Aan de Ivoordreef ligt nu een kaal stuk grond, maar een paar maanden geleden stond hier nog een flat van tien verdiepingen van Bo-Ex. De 174 sociale huurwoningen zijn gesloopt om plaats te maken voor 159 nieuwe sociale huurwoningen, 74 middenhuur-appartementen en 74 koopwoningen.

Om alle huizen binnen het project te kunnen bouwen moeten er wel een hoop bomen gekapt worden. De sociale huurwoningen en middendure huurwoningen komen namelijk dichter op de Einsteindreef te staan. Zo’n zestig bomen zijn al met de grond gelijkgemaakt en nu de raad ingestemd heeft met het bestemmingsplan volgen er nog zo’n 67 bomen.

Voors en tegens

Donderdagavond werd er gestemd in de raad over het plan, maar er wordt al langere tijd over gesproken. Verschillende omwonenden voerden actie tegen het project, onder meer vanwege de kap van de bomen. Ook zou de mate van participatie onvoldoende zijn geweest. Ook vanuit de politiek klonk de nodige kritiek, vooral omdat de raad te weinig invloed zou hebben kunnen uitoefenen op het plan.

Dus hoewel veel partijen menen dat het plan beter had gekund, kon het donderdagavond wel op een meerderheid rekenen. Een belangrijk argument was dat als het ontwerp weer terug naar de tekentafel zou moeten, dit zou zorgen voor de nodige vertraging en dat vindt men onwenselijk in een tijd van woningnood. Uiteindelijk stemde ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, Student & Starter en de VVD voor het plan. De partijen BIJ1, CDA, DENK, EenUtrecht, Partij voor de Dieren, PVV, Stadsbelang Utrecht, Utrecht Solidair en Volt stemden tegen.