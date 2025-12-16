Plannen MARK verder uitgewerkt; hoogste toren van Utrecht wordt 5 meter lager en bouw start medio 2027

De plannen voor project MARK nabij Leidsche Rijn Centrum zijn verder uitgewerkt. Het nieuwbouwcomplex bestaat uit drie torens en lagere bebouwing. Volgens eerdere plannen zou de hoogste woontoren 140 meter hoog worden, maar dat is nu teruggeschroefd naar 135 meter. Volgens de gemeente start de bouw mogelijk medio 2027 en krijgen de eerste bewoners in 2030 de sleutel.

In Utrecht is de Domtoren met ruim 112 meter nog steeds het hoogste gebouw van de stad. Maar daar gaat dus verandering in komen. Op het nu nog braakliggende stuk grond tussen de Terwijdesingel, Stockholmstraat en Reykjavikstraat komt een complex dat onder meer bestaat uit drie torens van 60, 90 en 135 meter hoog.

In de huidige plannen is te lezen dat 95 procent van de ruimte bestemd is voor woningen. Er komen maximaal 1.015 appartementen. Een kwart van de woningen wordt sociale huur, een ander kwart wordt middenhuur, 11 procent worden woningen voor mensen die zorg nodig hebben zoals ouderen. Het overige deel wordt koopwoningen of huurwoningen in de vrije sector. Naast woningen krijgt het complex ook commerciële voorzieningen en maatschappelijke voorzieningen. In een later stadium (fase 2, zie onderstaande afbeelding) wordt er een blok aan het project gebouwd voor mensen die ‘zware’ zorg nodig hebben.

Tekst loopt door onder afbeelding

135 meter

Eerder werd gezegd dat de grootste woontoren 140 meter hoog zou worden, maar dat is nu teruggeschroefd naar 135 meter. “Hoe hoger het gebouw, hoe hoger de bouwkosten per vierkante meter”, is te lezen in een brief die het college van B&W naar de gemeenteraad heeft gestuurd. “Voor gebouwen boven de 70 meter gelden bovendien strengere veiligheidseisen, wat de bouwkosten verder opdrijft.” Of dit ook de reden is om het gebouw iets lager te maken, is niet duidelijk.

Tussen twee van de torens komt een parkeergarage voor bewoners. “De parkeergarage in project MARK wordt ingepakt met woningen zodat deze grotendeels uit het zicht is”, schrijft het college. De in- en uitrit van de garage komt aan de Reykjavikstraat. Hierbij wordt momenteel nog gekeken naar de risico’s van een verkeersopstopping in de ochtend- en avondspits. “Hiervoor is het noodzakelijk om voldoende inpandige opstelruimte op te nemen in het ontwerp van de garage.”

Energie

Een complex van deze omvang heeft de nodige energie nodig, maar gezien de drukte op het elektriciteitsnet moeten slimme keuzes gemaakt worden. Zo wordt er straks onder meer gebruikgemaakt van warmtekoudeopslag in combinatie met stadsverwarming. Hier ligt een uitdaging, omdat er in dit gebied maar tot veertig meter diepte geboord mag worden. “Daarnaast doen meerdere omliggende complexen al een beroep op de beschikbare bodemwarmte, waardoor van meet af aan werd verwacht dat het potentieel beperkt zou zijn.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Er is een overeenkomst gesloten met Eneco voor de levering van warmtekoudeopslag, stadsverwarming én zonnepanelen op afstand. “Uitgangspunt hierbij is dat de zonnepanelen binnen een straal van 10 kilometer worden gerealiseerd. […] De eerste locatie, bij DHL in Lage Weide, is inmiddels gerealiseerd. Voor het resterende deel wordt nog gezocht naar een geschikte locatie.”

Hoogtepunt

Tot slot weet de gemeente te melden dat de bouw mogelijk medio 2027 start en dat de eerste bewoners naar verwachting in 2030 de sleutel krijgen. “Ik ben trots dat we door onze Utrechtse Aanpak met MARK nu de volgende stap kunnen zetten in een project dat voor Utrecht echt iconisch is”, zegt wethouder Eelco Eerenberg. “Dit is niet alleen een architectonisch hoogtepunt, maar ook een enorme bijdrage aan de woningmarkt: meer dan duizend nieuwe woningen voor alle woningzoekenden, van sociale huur tot vrije sector. MARK laat zien dat we durven te denken in oplossingen die passen bij de toekomst van onze stad.”