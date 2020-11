Plannen voor sloop en nieuwbouw in Utrechtse wijk Ondiep zijn definitief

De gemeente Utrecht heeft de plannen voor de herontwikkeling van oude woningen aan de Omloop en de Laan van Chartroise vastgesteld. De 168 woningen die er nu staan, maken plaats voor 290 nieuwbouwwoningen.

Van de nieuwe woningen komen er 226 in de sociale huursector. 64 van de nieuwe woningen zijn bedoeld voor middeninkomens. De woningen worden gasloos, BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) en maken gebruik van verschillende circulaire oplossingen gericht op zowel de sloop als de nieuwbouw, zoals het hergebruiken van puin.

“Deze herontwikkeling draagt bij aan de verdichtingsopgave van de stad”, zegt wethouder Klaas Verschuure. “Ook breiden we hiermee de voorraad sociale huurwoningen uit en willen we werken aan een meer gemengde toekomstbestendige wijk door het toevoegen van woningen in het middensegment.”

Groen en parkeerplaatsen

In de plannen is rekening gehouden met extra parkeerplaatsen. Die komen verdeeld over de binnenterreinen van de nieuwbouw te liggen. Wel moet er in de nieuwe inrichting een goede balans komen tussen het groen en de parkeerplaatsen.

De binnenterreinen krijgen daarom zo veel mogelijk groen en een verder onverharde inrichting. Dit moet verstening tegengaan en helpen om overtollig regenwater af te voeren. Zo kan het regenwater in de grond sijpelen, in plaats van dat het de riolen overbelast.

Voortuinen

De openbare ruimte krijgt er nagenoeg geen parkeerplaatsen bij. Wel komen er aan de Omloop nieuwe bomen en aan de oostelijke kant van de straat krijgen de woningen ook een voortuin.

De verdere uitwerking van de openbare ruimte komt stukje bij beetje tot stand, middels de reguliere werkzaamheden en de financiering die daarbij hoort. Hierbij moet veilig verkeer voor fietsers en voetgangers centraal staan, volgens de gemeente. Op termijn krijgen de straten daarom een maximum snelheid van 30 kilometer per uur.