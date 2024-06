Portaal start met verduurzaming van vijfde hoogbouwflat in Utrechtse wijk Overvecht

Woningbouwcorporatie Portaal en BAM Wonen beginnen volgende maand met de verduurzaming van de vijfde hoogbouwflat in Overvecht. De woningen in de flat aan de Scharlakendreef moeten energiezuinig en gasloos worden.

De flat aan de Scharlakendreef is de vijfde flat van Portaal die aan de beurt is om verduurzaamd te worden. Eerder werden ook al flats aan de Haarlemmerhoutdreef, de Nigerdreef en twee flats aan de Ibisdreef verduurzaamd. De flats zijn eind jaren zestig gebouwd volgens hetzelfde bouwsysteem en hebben daardoor dezelfde constructie, aldus Portaal.

De gevels van de flat krijgen nieuwe kozijnen en het dak van de flat en de vloer van de eerste verdieping worden geïsoleerd. Binnen in de woningen komt een speciaal ventilatiesysteem en de keukens krijgen indicutieplaten in plaats van gastoestellen. De appartementen moeten van energielabel C of D naar label A gaan.

De woningen moeten dus energiezuinig en gasloos worden, maar de flat gaat er ook anders uitzien. Aan de achterkant van het gebouw komt een extra entree naar het portiek en een plateaulift gaat de berging in de kelder verbinden met de begane grond en eerste verdieping.

De werkzaamheden moeten begin 2025 worden afgerond.