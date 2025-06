Prijs opkoopbescherming van Utrechtse huizen stijgt vanaf 1 juli tot 611.000 euro

In Utrecht vallen woningen met een WOZ-waarde tot 611.000 euro vanaf 1 juli onder de opkoopbescherming. Huizen onder deze prijsgrens mogen vanaf dan dus niet worden verkocht om te verhuren. Met deze jaarlijkse aanpassing blijft 60 procent van de koopwoningen onder de opkoopbescherming vallen.

De prijsgrens beweegt mee met de WOZ-waarden en die zijn het afgelopen jaar gestegen. De grens stijgt dit jaar daarom van 565.000 euro naar 611.000 euro, dus met 46.000 euro.

Dennis de Vries, wethouder Wonen zegt hierover: “Ons doel is om deze woningen zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor kopers die er zélf in willen gaan wonen. Met de opkoopbescherming weren we beleggers die de woningen opkopen en vervolgens voor veel te veel geld te huur aanbieden. Met de opkoopbescherming nemen we als gemeente regie op de krappe woningmarkt, om zoveel mogelijk woningen bereikbaar en betaalbaar te houden.” Overtreding van de opkoopbescherming kan leiden tot een boete van maximaal 18.500 euro.

De opkoopbescherming werd op 18 maart 2022 ingevoerd met een prijsgrens van 440.000 euro. Op 1 juli 2022 steeg de prijsgrens naar €487.000.