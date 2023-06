Prijsgrens opkoopbescherming in Utrecht wordt flink opgeschroefd tot 587.000 euro Archiefbeeld

Vanaf volgende maand mogen woningen van 587.000 euro of minder niet meer gekocht worden voor de verhuur. Deze opkoopbescherming is nu iets meer dan een jaar van kracht in Utrecht en elke 1 juli wordt de prijsgrens aangepast.