Prijsgrens voor opkoopbescherming in Utrecht daalt licht naar 565.000 euro

Woningen van 565.000 euro of minder mogen vanaf volgende maand niet meer gekocht worden voor de verhuur. Deze opkoopbescherming is sinds 2022 van kracht in Utrecht en elk jaar wordt op 1 juli de prijsgrens aangepast.

Opkoopbescherming is een maatregel waarmee starters en mensen met een middeninkomen meer kans moeten hebben bij het kopen van een woning. Sinds deze regel in 2022 werd ingevoerd mogen bijvoorbeeld beleggers of pandjesbazen een woning niet meer kopen en deze dan te huur zetten.

De prijsgrens voor opkoopbescherming was vorig jaar nog 587.000 euro, maar omdat deze grens met de woz-waarde meebeweegt, daalt die nu naar 565.000 euro. De jaarlijkse aanpassing van de prijsgrens zorgt ervoor dat 60 procent van de koopwoningen onder de opkoopbescherming blijft vallen.

Hoewel de koopprijzen dit jaar zijn gestegen, betekent dat niet dat ook de prijsgrens van de opkoopbescherming stijgt. Dat heeft er onder meer mee te maken dat de woz-waardes een jaar achterlopen. Er is dus gekeken naar de woz-waarde op 1 januari 2023, een periode waarin de woz-waardes een lichte daling kenden.